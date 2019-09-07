Edirne'de 55 bin 251 öğrenci ders başı yapacak

Edirne'de, 2019\2020 eğitim-öğretim yılı 09 Eylül 2019 tarihinde başlıyor. Kent genelinde toplam 55 bin 251 öğrenci ders başı yapacak.



Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Bakanlığımıza bağlı eğitim öğretim faaliyetinde bulunan okul öncesi eğitim kurumları, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim kurumlarının 2019-2020 Eğitim- Öğretim Yılı 09 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacaktır" denildi.



09 Eylül 2019 Pazartesi günü, saat 09.00'da, Atatürk anıtı önünde çelenk sunma töreni icra edilecek, daha sonra saat 10.00'da, Merkez 75.Yıl İlkokulunda, Edirne Valisi Ekrem Canalp'in ve Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül'ün katılımıyla İlköğretim Haftası Açılış Programı yapılacak.



Edirne'de, 2019-2020 eğitim, öğretim yılında; okul öncesi eğitim kurumlarında 6 bin 246, ilkokul 1. sınıflarına 4 bin 440, ortaokul 5. sınıflarına 4 bin 127, ortaöğretim 9. sınıflarına 4 bin 104 öğrenci olmak üzere 18 bin 917 öğrenci kayıt edilmiş olup, toplam 55 bin 251 öğrenci eğitim, öğretime devam edecek.



Öğretim yılı itibariyle il ve ilçelerde resmi okul ve kurumlarda 3 bin 863 öğretmen ve idareci, 858 personel olmak üzere toplam 4 bin 721 kişi görev yapacak. 2019-2020 eğitim, öğretim yılında resmi ve özel olmak üzere ilde okul öncesi 27, ilkokul 107, ortaokul 93, ortaöğretim 75, özel eğitim okulu 15 ve 1 Bilim ve Sanat Merkezi olmak üzere toplam 318 okulumuz bulunmaktadır. Bağlı kuruluşlar ile birlikte toplam 344 okul ve kurum bulunmaktadır.



İldeki 318 okulda toplam 3 bin 294 derslik bulunmakta olup; derslik başına ortalama 20 öğrenci düşmektedir. 2019-2020 eğitim, öğretim yılında ilde okullarda 453 bin 95 adet ücretsiz ders kitabı dağıtımı yapıldı. - EDİRNE