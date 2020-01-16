Edirne'de 55 bin 272 öğrenci yarın karne alacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Edirne'de 55 bin 272 öğrenci yarın karne alacak - Son Dakika

Edirne'de 55 bin 272 öğrenci yarın karne alacak

6 saat önce

Edirne'de 55 bin 272 öğrenci yarın karne alacak.

Edirne'de 55 bin 272 öğrenci yarın karne alacak, System.String[]

Edirne'de 55 bin 272 öğrenci yarın karne alacak.

Edirne Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim öğretim faaliyetinde bulunan okul öncesi eğitim kurumları, ilkokul, ortaokul ve orta öğretim kurumlarında 2019-2020 eğitim-öğretim yılı I. dönemi yarın sona erecek.

Edirne'de okul öncesinde 6 bin 669, ilkokulda 16 bin 396, ortaokul 16 bin 920, orta öğretimde 14 bin 780 ve özel eğitimde 507 olmak üzere toplam 55 bin 272 öğrenci karne alacak.

2019-2020 eğitim öğretim I. döneminde, 13 bin 662 öğrenci takdir belgesi, 6 bin 938 öğrenci teşekkür belgesi, 2 bin 039 öğrenci onur belgesi, 76 öğrenci ise üstün başarı belgesi almaya hak kazandı.

Yarın, Havsa İlçesi Sokullu Mehmet Paşa İlkokulu'nda karne dağıtım töreni yapılacak.

Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 03:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Küçük kız çok sevdiği pembe gelinliğiyle son yolcuğuna uğurlandı
e-Devlet'te kullanıcı sayısı 45 milyonu aştı Bakan Akar, İran Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı ile görüştü Eve çağırdıkları öğrenciyle cinsel ilişkiye giren öğretmenlerden biri tutuklandı, diğeri kovuldu

Son Dakika Haberleri
22:18 Karaman'da iki katlı ev yandı - Son Dakika
22:17 Kargo aracında tabanca parçaları ve tüfek ele geçirildi (2) - Son Dakika
22:17 Alanya'da yerleşik İranlılar, düşen Ukrayna uçağındakiler için yas tuttu - Son Dakika
22:16 Şehit Sinan Bilir'in acı haberi Tokat'taki ailesine ulaştı - Son Dakika
22:16 Libya'daki UMH'den Hafter'e "ateşkesi ihlal" suçlaması - Son Dakika
21:54 Cübbeli'den İmam-Hatip ve İlahiyat Fakülteleri açıklaması: Deist ve ateist olanlar da çıktı - Son Dakika
21:35 Son dakika: Mısır'da gözaltına alınan AA çalışanı Hilmi Balcı serbest bırakıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2020 22:19:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Edirne'de 55 bin 272 öğrenci yarın karne alacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]