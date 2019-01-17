Son Dakika Haberleri: Edirne'de 55 Bin 805 Öğrenci Karne Alacak

Edirne'de 55 Bin 805 Öğrenci Karne Alacak

1 saat önce

Edirne Milli Eğitim Müdürü Dr. Önder Arpacı, Edirne genelinde 55 bin 805 öğrencinin karne alacağını belirtti.

Edirne'de 55 Bin 805 Öğrenci Karne Alacak, System.String[]
Edirne Milli Eğitim Müdürü Dr. Önder Arpacı, Edirne genelinde 55 bin 805 öğrencinin karne alacağını belirtti.

Arpacı, yaptığı yazılı açıklamada, okullarda yarı yılın yarın düzenlenecek karne törenleri sonrası başlayacağını anımsattı.

Okul öncesinde 6 bin 471, ilkokulda 16 bin 251, ortaokul 17 bin 335, orta öğretimde 15 bin 289 ve özel eğitimde 459 olmak üzere toplam 55 bin 805 öğrencinin karne alacağını belirten Arpacı,1'inci. dönem toplam 15 bin 219 öğrencinin takdir, 7 bin 761 öğrencinin teşekkür, bin 564 öğrencinin iftihar, bin 939 öğrencinin onur belgesi almaya hak kazandığını kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 04:51 Kaynak: AA

Edirne, Güncel
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