Edirne'de 55 Bin 805 Öğrenci Karne Aldı
1 saat önce
Edirne Milli Eğitim Müdürü Dr. Önder Arpacı, kent genelinde 55 bin 805 öğrencinin karne aldığını söyledi.
Edirne
Milli Eğitim Müdürü Dr. Önder Arpacı, kent genelinde 55 bin 805 öğrencinin karne aldığını söyledi.
Arpacı, yaptığı yazılı açıklamada, okullarda yarı yıl tatilinin düzenlenen karne törenleri sonrası başlayacağını belirtti.
Okul öncesinde 6 bin 471, ilkokulda 16 bin 251, ortaokul 17 bin 335, orta öğretimde 15 bin 289 ve özel eğitimde 459 olmak üzere toplam 55 bin 805 öğrencinin karne alacağını dile getiren Arpacı, 1. dönem toplam 15 bin 219 öğrencinin takdir, 7 bin 761 öğrencinin teşekkür, bin 564 öğrencinin iftihar, bin 939 öğrencinin onur belgesi almaya hak kazandığını söyledi. - EDİRNE
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 11:13 Kaynak: İHA
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