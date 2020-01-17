Edirne'de 55 bin öğrenci karne aldı - Son Dakika

Edirne'de 55 bin öğrenci karne aldEDİRNE'de 2019-2020 eğitim öğretim yılı birinci dönem tatini giren, 55 bin 72 öğrenci karne heyecanı yaşadı.Öğrencilerin kimi takdir - teşekkür alırken, başarı gösteremeyen öğrencilere ise dönem arasında daha çok çalışmaları için öğretmenleri tarafından tavsiyeler verildi.

Türkiye genelinde bugün 18 milyon öğrenci 15 gün sürecek dönem arası tatile girdi. 2019-2020 eğitim öğretim yılının birinci dönemini bitiren zilin çaldığı Edirne'deyse 55 bin 72 öğrenci karne almanın heyecanını yaşadı. İl merkezindeyse 13 bin 662 öğrenci takdir belgesi, 6 bin 938 öğrenci teşekkür belgesi, 2 bin 39 öğrenci onur belgesi, 76 öğrenci de üstün başarı belgesi aldı.

İstiklal Ortaokulu'nda gerçekleştirilen karne törenindeyse ... öğrenci karnelerini alarak evlerinin yolunu tuttu. Okul Müdürü Yakup Öz, öğrencilere tatil dönemini iyi değerlendirmeleri konusunda tavsiyede bulunurken, devamsızlık konusunda da aileleri uyardı.

Karnelerin dağıtıldığı 7-A sınıfındaysa öğrenciler heyecanlarını gizleyemedi. Takdir alan öğrencilerden Arda Yaşaroğlu, tatili hem ders çalışıp hem de gezerek değerlendireceğini belirtti. Yaşaroğlu; "İlk dönem çok çalıştım ve takdir aldım. Amacım ikinci dönemde de aynı başarıyı göstermek" diye konuştu. Öte yandan Edirne Valiliği'nin resmi karne töreni ise Havsa İlçesi Sokullu Mehmet Paşa İlkokulu'nda gerçekleştirildi.