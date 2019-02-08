Edirne'de 550 Düzensiz Göçmen Yakalandı
1 saat önce
Edirne'de iki günde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 550 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne
'de iki günde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 550 düzensiz göçmen yakalandı. Edirne Jandarma Komutanlığı
ekipleri ve hudut askerleri, sınırdan yasa dışı geçmeye çalışan bazı gruplar olduğunu tespit etti. İpsala
, Enez
, Lalapaşa
, Meriç
ilçeleri ile merkeze bağlı Köşen ve Orhaniye
köylerinde iki günde yapılan denetimlerde, Cezayir
, Myanmar
, Fas
, Filistin
, Bangladeş
, Eritre, Irak
, Afganistan
, Pakistan
uyruklu 550 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 05:54 Kaynak: AA
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