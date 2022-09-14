Edirne'de "yarım asırlık gözlükçü" yılın Ahisi seçildi - Son Dakika
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Edirne'de "yarım asırlık gözlükçü" yılın Ahisi seçildi

14.09.2022 16:42
Edirne'de "yarım asırlık gözlükçü" yılın Ahisi seçildi

Edirne'de 56 yıldır gözlükçülük yapan Sırrı Güneş, yılın Ahisi seçildi.

Edirne'de 56 yıldır gözlükçülük yapan Sırrı Güneş, yılın Ahisi seçildi.

35. Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında Edirne Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği'nde (EDESOB) şed kuşanma töreni düzenlendi.

Törende yarım asrı aşkın kentte gözlükçülük yapan 69 yaşındaki Güneş, yılın Ahisi seçildi.

Oto elektrikçide çalışan Serdal Tülü yılın kalfası, elektrik tesisatçısında çalışan Arda Çaylak da yılın çırağı oldu.

Törende yılın Ahisi şed kuşandı, Ahi, çırak ve kalfaya plaket takdim edildi.

Güneş, törende yaptığı konuşmada, kendisini bu unvana layık gören herkese teşekkür etti.

1966'da mesleğine başladığını belirten Güneş, "Edirne'deki gözlükçülerin yüzde 90'ı benim çırağım. Yanımda işi öğrenip iş yeri açtılar ekmek kazanıyorlar, bu da beni mutlu ediyor." dedi.

"Kadın çalışanların artmasını istiyoruz"

Ticaret İl Müdürü Mahmut Altun da Ahilik ahlakının yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılmasının önemli olduğunu ifade etti.

Ahilik'in bugünkü esnaf teşkilatı anlamına geldiğini anlatan Altun, şunları kaydetti:

"Edirne'de 34 odamız 16 bin 530 esnafımız var. Esnaflarımızın yüzde 20'si kadın. Özellikle hizmet kollarında kadınların daha çok çalışmasını istiyoruz. Hizmet kollarında sıkıntılar var, bu sıkıntıları aşmak için de kadınlarımızın bu alanlarda daha çok çalışması gerekiyor. Yüzde 20'lik sayı yetmiyor. Kadın çalışanların yüzde 40'lara çıkmasını istiyoruz."

EDESOB Başkanı Kemal Cingöz ise Ahi Evran Veli'nin "Sabırla bize gelen bizdendir, akıl ve ahlakla çalışıp bizi geçen de bizdendir" dediğini ifade etti.

Tüm esnafın adil ve adaletli olması gerektiğini belirten Cingöz, "En önemlisi de ahlaklı olacaksınız. Elinize, dilinize ve belinize sahip olacaksınız. İşinize fesat, fitne karıştırmayacaksınız. Büyüklerine saygılı olacaksın, küçüklerini seveceksin, tartıda da hile yapmayacaksın. İşte ahlak denilen en önemli vurgu burasıdır." dedi.

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Kaynak: AA

Ahilik Haftası, Edirne, Güneş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de 'yarım asırlık gözlükçü' yılın Ahisi seçildi - Son Dakika

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