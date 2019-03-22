Son Dakika Haberleri: Edirne'de 568 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Edirne'de 568 Düzensiz Göçmen Yakalandı

45 dakika önce

Edirne'de, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 568 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de 568 Düzensiz Göçmen Yakalandı, System.String[]
Edirne'de, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 568 düzensiz göçmen yakalandı.

54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı hudut birlikleri ile Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan bazı gruplar olduğunu tespit etti.


Uzunköprü, Meriç, Keşan ve İpsala ilçeleri ile merkeze bağlı Bosnaköy ve Yenikadın köyünde yapılan denetimlerde, İran, Irak, Fas, Nepal, Sri Lanka, Afganistan, Mısır, Cezayir, Fas, Filistin, Suriye, Bangladeş ve Pakistan uyruklu 568 düzensiz göçmen yakalandı.


Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 05:16 Kaynak: AA

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