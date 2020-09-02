Edirne'de 6 aylık pandemi sürecinde, 1 milyon maske üretildi - Son Dakika

Edirne'de 6 aylık pandemi sürecinde, 1 milyon maske üretildi

EDİRNE'de Halk Eğitim Merkezi'ne bağlı usta öğretici ve gönüllülerden oluşan 30 kişilik ekip, pandeminin başladığı mart ayından bu yana yaptıkları çalışmalarla yaklaşık 1 milyon maske üretti. Edirne Halk Eğitim Merkezi Müdürü İlhan Dinç, halen Edirne Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Merkezi (SODEM) atölyelerinde günde 15 bin maske üreterek çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

Dünya ile birlikte Türkiye'yi de etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle başlatılan seferberlik çalışmaları kapsamında, özellikle Halk Eğitim Merkezleri gibi kurumlarda maske üretimi üst seviyeye çıkmıştı. Salgının, Türkiye'de başladığı mart ayında, Edirne'deki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Merkezi'nde üretime başlayan Halk Eğitim Merkezi usta öğretici ve gönüllüleri, 6 aylık süreçte yaklaşık 1 milyon maske üreterek, tedbirlerin alınmasında büyük rol oynadı. Edirne Halk Eğitim Merkezi Müdürü İlhan Dinç, halen günde 15 bin adet maske üreterek, çalışmalara devam ettiklerini kaydetti.

'1 MİLYON MASKE ÜRETTİK'

Maskelerin, söz konusu 6 aylık süreçte Edirne'deki tüm noktalarda ücretsiz dağıtıldığını belirten Dinç, Valimiz Ekrem Canalp'in talimatları doğrultusunda, Edirne İl Milli Eğitim Müdürümüz Önder Arpacı'nın destekleriyle mart ayından itibaren, Halk Eğitim Merkezi olarak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Atölyesi'nde maske üretimine başladık. Bu süre zarfında yaklaşık 1 milyon maske ürettik. Bu maskeler Edirne halkına okul müdürleri vasıtasıyla ücretsiz olarak dağıtıldı. Ayrıca, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan gelmekte olan soydaşlarımız ve turistler için de maskeler valiliğimiz tarafından ücretsiz olarak temin edildi dedi.

'30 KİŞİLİK GÖNÜLLÜYLE ÇALIŞIYORUZ'

Günde 15 bin maske üretebildiklerini de ifade eden Dinç, Günlük üretim limitimiz 15 bin adet. Bunun üzerine çıkabiliriz ama şu anda ihtiyaç olmadığı için bu seviyede tutuyoruz maske üretimimizi. 30 kişilik bir ekiple çalışıyoruz. Bunun içerisinde lastik kesimi, kumaşların dizayn edilmesi, dikildikten sonra paketlenmesi gibi aşamalar var. Ücret almadan çalışan usta öğreticiler ve gönüllülerimiz var. Onların yardımıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz diye konuştu.