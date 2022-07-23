Edirne'de 6 kişinin yaralandığı kazada ortalık savaş alanına döndü - Son Dakika
Üye Girişi

Edirne'de 6 kişinin yaralandığı kazada ortalık savaş alanına döndü

23.07.2022 00:21
Edirne'de 6 kişinin yaralandığı kazada ortalık savaş alanına döndü

Edirne'de 2 otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 6 kişi sıkıştığı yerden itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edirne'de 2 otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 6 kişi sıkıştığı yerden itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Edirne İstasyon Mahallesi Atatürk Bulvarı Caddesi üzerinde meydana geldi. E.B.U. idaresindeki 34 AG 7620 plakalı otomobil belediyenin altyapı çalışması için açılan ve daha sonra yapılmasına rağmen kapatılmayan refüjden dönüş yapmak isterken karşı yönden seyir halinde olan V.K. yönetimindeki 22 AH 409 plakalı otomobille çarpıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen İtfaiye ve sağlık ekipleri tarafından yaralılar sıkıştığı yerden çıkarılarak sedye ile ambulansa taşındı.

Kazada yaralanan sürücüler E.B.U. ve V.K. ile otomobillerde bulunan D.A.U, H.U, D.U ve M.U. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayı gören vatandaşlar ise yardıma koştuklarını ve 112 acil çağrı merkezine haber verdiklerini söyledi.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol olay yerine çağrılan çekiciyle araçlar yoldan kaldırıldı ve yol yeniden trafiğe açıldı. - EDİRNE

YORUMLAR
500
Edirne'deki trafik kazasında 6 kişi yaralandı Edirne'deki trafik kazasında 6 kişi yaralandı Kocaeli'de apartmanda çıkan yangında iki kişi dumandan etkilendi Kocaeli'de apartmanda çıkan yangında iki kişi dumandan etkilendi
Kaynak: İHA

Münir Karaloğlu, İtfaiye, Edirne, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Edirne'de 6 kişinin yaralandığı kazada ortalık savaş alanına döndü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:14 İYİ Parti lideri Akşener, derdini dinlediği 15 yaşındaki gence kulağındaki küpeyi hediye etti: Bunu gerçekten sevdiğin kıza ver
23:48 İstanbul'da imzalanan tahıl anlaşmasıyla beraber buğday fiyatlarında dev gerileme! Son 5 ayın en düşük seviyesine gördü
23:18 New York vali adayı Lee Zeldin, miting esnasında bıçaklı saldırıya uğradı! Yara almadan kurtuldu
23:03 Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Eyüpspor, Ryan Babel'i renklerine bağladı
22:49 Ankapark tartışması sürüyor! Mansur Yavaş, Bakan Kurum'un eleştirisine "Belediyemize devri 5 gün önce gerçekleşti" yanıtını verdi
22:07 Bakan Kurum, Ankapark konusunda CHP'yi hedef aldı: Bu görüntülerde sizin hiç mi sorumluluğunuz yok? Bu CHP zihniyeti meselesidir
21:52 Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz'ın ayrılığını duyurdu!
21:23 Ankara'da feci ölüm! 400 metre yükseklikten düşen yamaç paraşütü hocası yaşamını yitirdi
20:36 AB ve İngiltere'den, İstanbul'da imzalanan tahıl krizi anlaşması hakkında ilk yorum geldi: Alkışlıyoruz
19:53 Rusya'nın "hasım ülkeler" listesi uzuyor! 5 ülkeyi daha listeye eklendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2022 00:21:06. #1.11#
SON DAKİKA: Edirne'de 6 kişinin yaralandığı kazada ortalık savaş alanına döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement