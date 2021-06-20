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Edirne'de 6. Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu 20 ülkeden 1045 sporcunun katılımıyla koşuldu - Son Dakika

Edirne'de 6. Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu 20 ülkeden 1045 sporcunun katılımıyla koşuldu

20.06.2021 13:16
Edirne'de 6. Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu 20 ülkeden 1045 sporcunun katılımıyla koşuldu, System.String[]

Edirne'de 6. Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu 20 ülkeden 1045 sporcunun katılımıyla koşuldu.

Edirne'de 6. Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu 20 ülkeden 1045 sporcunun katılımıyla koşuldu.

Türk Yunan Bulgar Dostluk Grubu Derneği'nin düzenlediği yarı maraton Selimiye Camisi önünden başladı.

İki kategoride düzenlenen yarışlarda sporcular 10 ve 21 kilometre koşarak dereceye girebilmek için büyük çaba sarf etti.

Selimiye Meydanı'nda tamamlanan organizasyonda 21 kilometre genel klasmanda Mestan Turhan birinci, Bekirhan Kabadayı ikinci, Özgür Işık ise üçüncü oldu. Kadınlar genel klasmanda ise Dilek Atak birinci, Derya Kaya İkinci, Zeynep Burcu Akbaba ise üçüncü olarak yarışmayı tamamladı.

10 kilometre genel klasmanda Muhammet Edip Karabacak birinci, Ercan Savaşan ikinci, Ercan Kitapçıoğlu ise üçüncü oldu. Kadınlar genel klasmanda ise Reyhan Demirel birinci, Gönül Çataltepe İkinci, Firdevs Mehmetoğlu ise üçüncü oldu

"Şehit ve gazi yakınlarına armağan ediyorum"

21 kilometrede birinci olan Mestan Turhan çok zorlu bir maratonu geride bıraktıklarını belirtti.

Birinci olduğu için çok mutlu olduğunu ifade eden Turhan, "Anlamlı ve güzel bir yarış oldu, emek harcayanlara teşekkür ediyorum. Eğlenerek koştum. Yunanistan sınırına geldiğimde 'merhaba komşu' diyerek geri döndüm, çok eğlenceliydi. Birinciliğimi bütün şehit ve gazi yakınlarına armağan ediyorum "dedi.

Bazı sporculardan "1 kilometre fazla koştuk" itirazı

Koşuculardan bazıları ise yarış sonunda 10 kilometrelik parkuru 11 kilometre koşmak zorunda kaldıklarını ileri sürdü.

Yaşar Kambir gazetecilere yaptığı açıklamada, "Profesyonel sporcu saatine bakar. 8 kilometreye gelince saatimize bastık 2 kilometre var diye biliyorduk. 10 kilometre saatimizde bitti yol bitmedi. Koş, koş, koş yol saat bitti yol bitmedi. Düzeltilmesi lazım. Geçen sene de aynısı oldu. O zamanda dönüş yolunu bulamamıştık." şeklinde konuştu.

Maratonda farklı katılımcılar da yer aldı

Yarı maratona pek çok farklı sporcu da katıldı. Bazı basın mensupları ve sağlıkçılar salgında yaşamını yitiren meslektaşları, bazı sporcular da yaşamını yitiren babalar anısına koştu.

Koşuda bazı sporcular Türk bayrağı açarak bazıları da engelli yakınlarıyla katıldı.

Yarışmaya turuncu takım elbise giyerek katılan Bilal Gül, her yıl katıldığı maratona bu yıl Babalar Günü nedeniyle gücün simgesi turuncu renkte elbiseyle katıldığını belirterek "Ben bu koşumu tüm babalara armağan ediyorum" dedi.

Koşuya 9 yaşındaki oğlu Ömer Asaf Özder'le katılan Kocaelili Ahmet Özder, Babalar Günü nedeniyle beraber koştuklarını belirtti.

Koşunun en yaşlı sporcularından Hayrettin Sönmez'de (73) spor yapanın ruhunun da bedenin de yaşlanamayacağını ifade etti.

Edirne'de 6. Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu 20 ülkeden 1045 sporcunun katılımıyla koşuldu
Edirne'de 6. Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu 20 ülkeden 1045 sporcunun katılımıyla koşuldu
Edirne'de 6. Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu 20 ülkeden 1045 sporcunun katılımıyla koşuldu
Edirne'de 6. Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu 20 ülkeden 1045 sporcunun katılımıyla koşuldu
Edirne'de 6. Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu 20 ülkeden 1045 sporcunun katılımıyla koşuldu

Edirne, Şehit, Gazi, Türk, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Edirne'de 6. Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu 20 ülkeden 1045 sporcunun katılımıyla koşuldu - Son Dakika Spor


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