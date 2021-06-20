Üye Girişi
Edirne'de 6. Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu renkli görüntülerle son buldu - Son Dakika

Edirne'de 6. Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu renkli görüntülerle son buldu

20.06.2021 18:18
Edirne'de 6. Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu renkli görüntülerle son buldu, System.String[]

Edirne'de düzenlenen 6. Uluslararası Sınırsız Dostluk Maratonu renkli görüntüler eşliğinde ödül töreni ile son buldu.

Edirne'de düzenlenen 6. Uluslararası Sınırsız Dostluk Maratonu renkli görüntüler eşliğinde ödül töreni ile son buldu.

Türk Yunan Bulgar Dostluk Grubu Derneği'nin düzenlediği Uluslararası Yarı Maraton Selimiye Camisi önünden başladı. İki kategoride düzenlenen yarışlarda sporcular 10 ve 21 kilometre koşarak dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti.

Selimiye camisinden başlayıp, Pazarkule Sınır Kapısından dönen sporcular sıcak hava şartlarına rağmen büyük çaba sarf etti. Erkeklerde bitiş çizgisini ilk geçen Mestan Turhan olurken kadınlarda ise Dilan Atak bitiş çizgisini ulaşarak şampiyon oldu.

Bitiş çizgisi geçtikten sonra açıklamalarda bulunan Mestan Turhan, "Gerçekten çok zorlu bir parkur ama o kadar da güçlendirici ve geliştirici parkur. Bitirdiğim için çok mutluyum anlamlı ve güzel bir yarış düzenleyen ve emek harcayan herkese çok teşekkür ederim. Ben çok eğlenerek koştum, bütün yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum herkesi kutlarım. Sınıra geldiğimde merhaba komşu ülke diyerek geri döndüm. Şampiyonluğumu bütün şehit ve gazi ve ailelerine armağan ediyorum. Bu şampiyonluğumda bana destek olan herkese çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Türk Yunan Bulgar Dostluk Grubu Derneği (TUYUB) Başkanı Önder Akdağ, "Pandemiden dolayı 3 defa Uluslararası 6. Dostluk Sınırsız Yarı Maratonunu ertelemiştik. Ama bugün pandemi kuralları çerçevesinde organizasyonu bin 45 sporcu ile gerçekleştiriyoruz. Bu organizasyonda koşan emeği geçen bize destek veren herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz. Yarışmaya farklı ülkelerden ve illerimizde toplam bin 45 sporcu katıldı. Bu yıl organizasyona kısıtlama dönemi olmasına rağmen muazzam bir sporcu sayısı katılım sağladı. Bizde bu kayıtları erken kapattık. Kısıtlamalardan dolayı çok yoğun olsun istemedik. Önümüzdeki yıl bambaşka bir organizasyon ile yarışmalarımızı gerçekleştireceğiz. Avrupa faaliyet takviminde olan organizasyonumuzda birçok atlet var. Doğal olarak çok uluslu bir organizasyon, tahminen 20 ülke profili bulunmaktadır" dedi.

"Bu yıl Uluslararası Sınırsız Dostluk Yarı Maratonunun teması çevre ve sıfır atıktı" diyen Akdağ, "Bu tema kapsamında birçok panel gerçekleştirdik. Trakya Üniversitesi ile birlikte hocalarımızın katkılarıyla yapmış olduğumuz paneller ve çalışmalar ile gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak adına elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Onlarında katkılarıyla toplumumuza daha iyi bir gelecek vermeye çalıştık" şeklinde konuştu.

Edirne'de Uluslararası 6. Yarı Maratona yarışmacı olarak katılan Gökhan Zobar ve Jale Zobar ise, "Gerçekten çok zorlu bir koşu oldu. Edirne'nin tarihi ve kültürel noktalarından geçerek maratonu tamamladık. Bugün salgın boyunca hayatını kaybeden gazeteci meslektaşlarımız için koştuk. Allah onların mekanlarını cennet eylesin. İnşallah salgın bir an önce biter ve daha nice güzel koşulara hep birlikte koşarız. Bugün aynı zamanda babalar günü ben babam içinde koştum. Maraton sınırlı ama babalarımıza olan sevgimiz sınırsız iyi ki varlar" diye konuştu. - EDİRNE

Edirne'de 6. Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu renkli görüntülerle son buldu
Edirne'de 6. Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu renkli görüntülerle son buldu
Edirne'de 6. Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu renkli görüntülerle son buldu
Edirne'de 6. Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu renkli görüntülerle son buldu
Edirne'de 6. Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu renkli görüntülerle son buldu
Edirne'de 6. Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu renkli görüntülerle son buldu
Edirne'de 6. Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu renkli görüntülerle son buldu
Edirne'de 6. Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu renkli görüntülerle son buldu
Edirne'de 6. Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu renkli görüntülerle son buldu
Edirne'de 6. Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu renkli görüntülerle son buldu
Edirne'de 6. Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu renkli görüntülerle son buldu
Edirne'de 6. Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu renkli görüntülerle son buldu
Edirne'de 6. Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu renkli görüntülerle son buldu
Edirne'de 6. Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu renkli görüntülerle son buldu

Edirne, Bulgar, Yunan, Türk, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Edirne'de 6. Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu renkli görüntülerle son buldu - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Şenol Güneş'in EURO 2020'de yaptığı kadro tercihlerine tepki yağıyor 19:38 Şenol Güneş'in EURO 2020'de yaptığı kadro tercihlerine tepki yağıyor İkinci kez konuştu! Veyis Ateş'ten Ahmet Şık'la ilgili bomba Soylu iddiası 19:17 İkinci kez konuştu! Veyis Ateş'ten Ahmet Şık'la ilgili bomba Soylu iddiası Fatih Terim'in yeni ekibinde, Galatasaray'ın eski futbolcuları Emre Aşık ile Vedat İnceefe yer alacak 19:09 Fatih Terim'in yeni ekibinde, Galatasaray'ın eski futbolcuları Emre Aşık ile Vedat İnceefe yer alacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3. doz koronavirüs aşısı yaptırmasının nedenini anlattı: Antikor için 18:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3. doz koronavirüs aşısı yaptırmasının nedenini anlattı: Antikor için Meksika'da kanlı gün! Silahlı bir grup şehrin farklı noktalarında 14 kişiyi öldürdü, 3 kişiyi de yaraladı 18:19 Meksika'da kanlı gün! Silahlı bir grup şehrin farklı noktalarında 14 kişiyi öldürdü, 3 kişiyi de yaraladı Otomobil 90 metrelik uçuruma yuvarlandı: 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı 17:57 Otomobil 90 metrelik uçuruma yuvarlandı: 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı
İsviçre, Milli Takımımız karşısında farkı 2'ye çıkardı! Canlı anlatım 17:35 İsviçre, Milli Takımımız karşısında farkı 2'ye çıkardı! Canlı anlatım Kılıçdaroğlu şirketlere çağrı yaptı: Kanal İstanbul ihalesine girmeyin 17:30 Kılıçdaroğlu şirketlere çağrı yaptı: Kanal İstanbul ihalesine girmeyin

Son Dakika Haberleri
18:58 Yasak Elma'nın Lila'sı kötü günleri atlattı! Tatil fotoğrafları büyük ilgi gördü
18:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3. doz koronavirüs aşısı yaptırmasının nedenini anlattı: Antikor için
18:07 Son dakika: Burak Elmas'tan Terim paylaşımı: Hocamız yarın görevine başlayacak
17:57 Otomobil 90 metrelik uçuruma yuvarlandı: 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı
17:35 Belçika'da haftalardır aranıyordu! Aşırı sağcı firari asker ölü bulundu
17:30 Kılıçdaroğlu şirketlere çağrı yaptı: Kanal İstanbul ihalesine girmeyin
17:29 Avrupa basını, iç çamaşırı giymeyen spor sunucusuna sansür uyguladı
17:14 Masumlar Apartmanı'ndan ayrılması çok konuşulan Farah Zeynep Abdullah imajını değiştirdi
16:55 Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda Aziz Yıldırım açıklama yapacak
16:28 Hikmet Karaman'ın paylaşımı büyük ilgi gördü! FIFA Başkanı Infantino ile İtalya Milli Takımı'nı değerlendirdi
CHP'li genç, partisinin İlçe Başkanı'na el hareketi çekip, hakaret etti CHP'li genç, partisinin İlçe Başkanı'na el hareketi çekip, hakaret etti         
19:39
Son Dakika: Türkiye'de 20 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 63 kişi vefat etti, 5 bin 91 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 20 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 63 kişi vefat etti, 5 bin 91 yeni vaka tespit edildi         
19:36
Son Dakika: Fatih Terim'den Burak Elmas'ın paylaşımına coşkulu yanıt: İlk günkü gibi heyecanlıyım Son Dakika: Fatih Terim'den Burak Elmas'ın paylaşımına coşkulu yanıt: İlk günkü gibi heyecanlıyım         
19:17
Yasak Elma'nın Lila'sı kötü günleri atlattı! Tatil fotoğrafları büyük ilgi gördü Yasak Elma'nın Lila'sı kötü günleri atlattı! Tatil fotoğrafları büyük ilgi gördü         
18:59
Dinlenme tesisinde otobüsü kaçıran yolcu fenalaşıp hayatını kaybetti Dinlenme tesisinde otobüsü kaçıran yolcu fenalaşıp hayatını kaybetti         
18:31
Son dakika: Burak Elmas'tan Terim paylaşımı: Hocamız yarın görevine başlayacak Son dakika: Burak Elmas'tan Terim paylaşımı: Hocamız yarın görevine başlayacak         
18:07
Akrabalar arasında arazi sulaması yüzünden çıkan silahlı kavgada 4 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı Akrabalar arasında arazi sulaması yüzünden çıkan silahlı kavgada 4 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı         
17:51
Belçika'da haftalardır aranıyordu! Aşırı sağcı firari asker ölü bulundu Belçika'da haftalardır aranıyordu! Aşırı sağcı firari asker ölü bulundu         
17:35
Avrupa basını, iç çamaşırı giymeyen spor sunucusuna sansür uyguladı Avrupa basını, iç çamaşırı giymeyen spor sunucusuna sansür uyguladı         
17:29
Masumlar Apartmanı'ndan ayrılması çok konuşulan Farah Zeynep Abdullah imajını değiştirdi Masumlar Apartmanı'ndan ayrılması çok konuşulan Farah Zeynep Abdullah imajını değiştirdi         
17:15
Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda Aziz Yıldırım açıklama yapacak Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda Aziz Yıldırım açıklama yapacak         
16:55
Eşini 46 yerinden bıçaklayarak katleden adamın cezası Eşini 46 yerinden bıçaklayarak katleden adamın cezası "zevk almadığı" gerekçesiyle indirildi         
16:38
Dağa çıktıktan sonra haber alınamayan yaşlı adamı arayan ekipler, paramparça olmuş bir cesetle karşılaştı Dağa çıktıktan sonra haber alınamayan yaşlı adamı arayan ekipler, paramparça olmuş bir cesetle karşılaştı         
15:30
Veyis Ateş, ses kaydı hakkında açıklama yaptı: Montajlanma yöntemiyle oluşturulduğu açık Veyis Ateş, ses kaydı hakkında açıklama yaptı: Montajlanma yöntemiyle oluşturulduğu açık         
15:07
Gülümseten yanıt! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlığını soran genç kıza: Yıkılmadık, ayaktayız Gülümseten yanıt! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlığını soran genç kıza: Yıkılmadık, ayaktayız         
14:25
Büyük gerçek 10 yıl sonra ortaya çıktı! Sağ kolu, Kaddafi'nin ölmeden önceki son planını anlattı Büyük gerçek 10 yıl sonra ortaya çıktı! Sağ kolu, Kaddafi'nin ölmeden önceki son planını anlattı         
09:29
Bir dönemin aranan turizmcisi içler acısı halde ortaya çıktı Bir dönemin aranan turizmcisi içler acısı halde ortaya çıktı         
17:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2021 19:46:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Edirne'de 6. Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu renkli görüntülerle son buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement