Bir hırsız 608 yıllık tarihi caminin musluklarını çalma girişiminde bulundu - Son Dakika
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Bir hırsız 608 yıllık tarihi caminin musluklarını çalma girişiminde bulundu

22.08.2022 09:04
Bir hırsız 608 yıllık tarihi caminin musluklarını çalma girişiminde bulundu

Edirne'de 608 yıllık tarihi Eski Cami'nin şadırvanında bulunan muslukları söküp çalma girişiminde bulunan hırsız, yoldan geçen vatandaşın tepkisi üzerine söktüğü muslukları olay yerinde bırakıp kaçtı.

Edirne'de 608 yıllık tarihi Eski Cami'nin şadırvanında bulunan muslukları söküp çalma girişiminde bulunan hırsız, yoldan geçen vatandaşın tepkisi üzerine söktüğü muslukları olay yerinde bırakıp kaçtı.

İddialara göre, 608 yıllık tarihi Eski Cami'nin şadırvanına gelen hırsız, burada bulunan 19 musluğu gevşetti. Ardından hızlıca muslukları sökmeye başlayan hırsız, o esnada yoldan geçen vatandaşın tepki göstermesi üzerine söktüğü 2 musluğu da olay yerinde bırakıp kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro ve Olay Yeri İnceleme polisleri şadırvanda inceleme ve araştırma yaptı. Musluklarda yapılan incelemenin ardından, sökülen ve hırsızın bırakıp kaçtığı musluklar cami görevlileri tarafından yeniden yerine takıldı.

Şüphelinin yakalanması için polis ekiplerinin çalışması sürüyor.

(Şener Urfa - İHA)

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Kaynak: İHA

Edirne, Cami, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bir hırsız 608 yıllık tarihi caminin musluklarını çalma girişiminde bulundu - Son Dakika

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