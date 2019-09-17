Son Dakika Haberleri: Edirne'de 628 düzensiz göçmen yakalandı
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Edirne'de 628 düzensiz göçmen yakalandı

53 dakika önce

Edirne'de, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 628 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de 628 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Edirne'de, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 628 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı, 4'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı ile 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri, yaptıkları çalışmalarda sınırı kaçak geçmeye çalışan gruplar olduğunu tespit etti.

Enez, İpsala, Meriç ve Uzunköprü ilçeleri ile merkeze bağlı sınır köylerinde yapılan denetimlerde Fas, Cezayir, İran, Filistin, Mısır, Pakistan, Bangladeş, Suriye ve Sri Lanka uyruklu 628 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Piyade, Edirne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 04:10 Kaynak: AA
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