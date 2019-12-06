Edirne'de 630 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de illegal yollardan yurt dışına çıkma hazırlığındaki 630 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı, 4'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı ve 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri ve polis ekipleri, sınırı geçmek isteyen gruplara yönelik çalışma yaptı.

Süloğlu, İpsala, Enez, Meriç ve Uzunköprü ilçeleri ile merkeze bağlı sınır köylerinde yapılan denetimlerde Eritre, Fas, Sri Lanka, Afganistan, Bangladeş, Pakistan, Suriye, Irak ve Cezayir uyruklu 630 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.