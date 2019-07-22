Edirne'de 632 düzensiz göçmen yakalandı
27 dakika önce
Edirne'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığındaki 632 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 05:41 Kaynak: AA
'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığındaki 632 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ile 54. Mekanize Piyade
Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri, sınırı kaçak geçmeye çalışan gruplar olduğunu tespit etti. Enez
, Havsa
, Uzunköprü
, Meriç
ve İpsala
ilçeleri ile sınır köylerinde yapılan denetimlerde Afganistan
, Fas
, Pakistan
, Irak
, Suriye
, Filistin
ve Cezayir
uyruklu 632 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.
Otomobil duvara çarptı: 1'i bebek 4 kişi can verdi Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelileri tutuklandı Son dakika! Milli Eğitim Bakanlığınca, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı sonucu açıklandı Dışişleri Bakanlığı'ndaki kritik görüşme sona erdi!