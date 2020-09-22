Edirne'de 65 yaş ve üzerindekilere ulaşımda yeni koronavirüs tedbiri - Son Dakika

EDİRNE İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı kararla 65 yaş ve üzerindeki kişiler, koronavirüs tedbirleri kapsamında, şehir içi toplu ulaşımda 10.00- 15.00 saatlerinde ücretsiz seyahat edecek, diğer saatlerde ise biniş ücreti ödeyecek. Edirne Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ali Şahin, "Bunun en önemli sebebi sağlık. Bu işler ne yazık ki suistimal de ediliyor. Bedava olan kartlar gereksiz yere kullanılıyor. Bu nedenle böyle bir karar alındı. Virüs yayılmasın, kontrol altına alınsın, diye çaba sarf ediliyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı, "İl bazında 65 yaş üstü vatandaşlarımızın ulaşım saatlerinde sınırlama yapılabilecektir" açıklamasının ardından Edirne'de yeni karar alındı. İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararıyla 65 yaş ve üzerindekiler, şehir içi toplu ulaşımdan 10.00- 15.00 saatlerinde ücretsiz faydalanabilecek. Diğer saatlerde ise binişleri ücretli olacak. Edirne Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Şahin, koronavirüs tedbirleri kapsamında birçok ilde bu konuyla ilgili kısıtlama olduğunu belirterek, "İl Hıfzıssıhha Kurulu toplandı. Sabah 10.00 ile 15.00 arasında serbest denildi, 65 yaş üstü için. Bunun dışında ücretli binecekler. Bunun en önemli sebebi sağlık. Bu işler ne yazık ki suistimal de ediliyor. Bedava olan kartlar gereksiz yere kullanılıyor. Bu nedenle böyle bir karar alındı. Virüs yayılmasın, kontrol altına alınsın, diye çaba sarf ediliyor. Son zamanlarda zaten hem belediye başkalığının hem de valiliğin bu konuyla ilgili çok sıkı denetimleri ve çalışmaları var. Çok sıkı denetim ve dezenfeksiyon çalışmaları oluyor. O nedenle bu konu kararı İl Hıfzıssıhha Kurulu aldı. En kalabalık günlerde günde 7- 8 bini buluyor yolcu sayısı. Öyle bir şey ki genelde mesai saatlerinde 65 yaş üstü çok çıkıyor, bu sefer ücretli taşınan yolculara hizmet edemiyoruz. Zaten ayakta yolcuyla ilgiliyle de 3'te 1 kararı alındı Edirne'de. O nedenle ücretsiz taşınan 65 yaş üstü de çok. Edirne de biliyorsunuz emekli kenti ve bu nedenle böyle bir karar alındı. 65 yaşa önerimiz, toplu taşımayı gerçekten ihtiyacı olunca kullanırlarsa çok iyi olur. Hem araçları kullanan diğer vatandaşlar için hem de esnaf için sıkıntı daha da az olur. 'Bedava' diye günün her saati kullanırlarsa bu işleri daha zorlaştırıyor. Burada en önemli şey sağlık" diye konuştu.

'KEŞKE SÜRE BU KADAR KISA OLMASAYDI'Edirne'de yaşayan İsmet Razgıratlı (73), "En çok işimiz olduğu dönemde böyle kısıtlamanın gelmesi güzel olmadı. Zaten şu anda sabah 10'dan akşam 8'e kadardı. Bunun daha da kısaltılması güzel olmadı. İnsanlar önlem alıp, maskesini takıp, mesafesini koruduktan sonra bir sorun olmaz, diye düşünüyorum. Keşke bu süre bu kadar kısa olmasaydı" dedi.Hüseyin Kabakçı (75) ise "Havanın en sıcak olduğu saatlerde seyahat edeceksek bunun bir anlamı yok. Şu an istediğimiz gibi gezebiliyoruz. Saat 3'ten sonra akşamüstü havanın en güzel serin olduğu ve gezdiğimiz zaman. O zaman çıkamadıktan sonra bir anlamı olmayacak bu kısıtlamanın. Keşke böyle olmasaydı" diye konuştu.

Ali Yaşa (70) da "Bu karar aslında hem iyi hem de kötü oldu. Biraz daha zaman aralığı uzun olsaydı iyiydi ama vermediler. İnsanlar da ağzı açık geziyor. İkaz ettiğiniz zaman kavga ediyorsunuz. Bir yerde kısıtlama da olması iyi bir şey. Ben de 65 yaşındayım ama işim olmasa çıkmam. Çok ihtiyarlar için iyi oldu ama işi yoğun olan insanlar için iyi olmadı" dedi.