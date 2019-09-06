Son Dakika Haberleri: Edirne'de 66 kaçak göçmen yakalandı
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Edirne'de 66 kaçak göçmen yakalandı

45 dakika önce

EDİRNE'nin Enez ilçesinde, lastik botlarla yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 66 kaçak göçmen yakalandı.

Edirne'de 66 kaçak göçmen yakalandı, System.String[]

EDİRNE'nin Enez ilçesinde, lastik botlarla yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 66 kaçak göçmen yakalandı.

Enez Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yapılan denetimlerde, ilçe sahili açıklarındaki 2 lastik botta, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan bir grup kaçak göçmen olduğu tespit edildi. Operasyon düzenleyen ekipler, lastik botları durdurup üzerindeki Afganistan ve İran uyruklu, 13'ü çocuk, 14'ü kadın, toplam 66 kaçağı yakaladı. Kaçaklar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Yunanistan, Enez, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 09:49 Kaynak: DHA
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