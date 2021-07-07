Üye Girişi
Edirne'de 660. Kırkpınar Yağlı Güreşleri öncesi oteller doldu - Son Dakika

Edirne'de 660. Kırkpınar Yağlı Güreşleri öncesi oteller doldu

07.07.2021 11:04
Edirne'de 660. Kırkpınar Yağlı Güreşleri öncesi oteller doldu, System.String[]

Edirne'de 660. Kırkpınar Yağlı Güreşleri öncesi otel rezervasyonları doldu.

Edirne'de 660. Kırkpınar Yağlı Güreşleri öncesi otel rezervasyonları doldu.

Bu yıl er meydanına, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgın tedbirleri kapsamında kapasitesinin 3'te 1'i oranında seyirci alınacak olmasına rağmen büyük ilgi gösteriliyor.

"Yağlı güreşin olimpiyatı" sayılan Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni yerinde takip etmek isteyen yerli ve yabancı izleyiciler, otel rezervasyonlarını aylar öncesinden yaptırdı.

Öte yandan konaklama için bütçe ayırmayan ve yer bulamayan güreşseverler ise bu yıl da yeşil alan ve parklarda kalacak.

Otellerde sıkı salgın tedbirleri

Türkiye Otelciler Birliği Edirne Temsilcisi ve otel işletmecisi Gökhan Balta, AA muhabirine, Kırkpınar'ın geçen yıl koronavirüs salgını nedeniyle yapılamadığını anımsattı.

Bu yıl Sağlık Bakanlığının öngördüğü tedbirler kapsamında güreşlerin yapılacağını belirten Balta, "Yoğun bir katılım bekliyoruz. Gelen rezervasyonlar da bu şekilde. Çok yoğun bir talep oluşmaya başladı. Eskiden 1-2 gece için rezervasyonlar vardı ancak bu yıl rezervasyonlar 3-4 geceye çıktı." dedi.

Balta, salgın tedbirlerini uygulayarak misafirlerini ağılayacaklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bakanlığımız turizm ve belediye belgeli diğer tesislerde sertifika uygulaması yaptı. Bu sertifika uygulamaları bizim gibi konaklama tesislerinde biraz detaylı ve sert. Kapıdan girdiğiniz andan itibaren oda, asansör kullanımı, kahvaltı salonları ve diğer alanlarda sosyal mesafe ve maske kullanımına çok dikkat ediyoruz. Herhangi bir sorun yaşanmaması için misafirlerimize sürekli uyarılarımızı yapıyoruz. İyi bir Kırkpınar geçireceğimizi düşünüyorum."

Salgının yaklaşık 2 yıldır insanların hayatını etkilediğini vurgulayan Balta, güreşleri izleyecek seyircilerin tribünde sosyal mesafe ve maske kullanımına özellikle dikkat etmesi gerektiğini kaydetti.

"Şehrimiz, güreşseverler ve pehlivanlar Kırkpınar'ı özledi"

Otel işletmecisi ve yerel tarihçi Cengiz Bulut da 1361 yılında Edirne'nin fethinden sonra Kırkpınar güreşlerinin başladığını anlattı.

Kırkpınar'ın 660 yıldır devam ettiğini belirten Bulut, "2020 yılında koronavirüs nedeniyle yapılamadı. Bu yıl 3'te 1 oranında seyirciyle güreş müsabakaları yapılacak. Şehrimiz, güreşseverler ve pehlivanlar Kırkpınar'ı özledi. Cihan pehlivanlarının güreştiği alana gelmek istiyorlar. Oteller de buna bağlı olarak doldu." dedi.

Bulut, Kırkpınar zamanı Edirne'ye gelecek misafirleri en iyi şekilde salgın tedbirlerine uyarak ağırlayacaklarını dile getirdi.

Kırkpınar'ın Edirne için çok önemli olduğunu anlatan Bulut, şunları kaydetti:

"1361 yılında akıncıların gelerek Edirne sınırları içerisinde bu yöreleri fethederken kendi aralarında güreşleriyle beraber başlıyor bu efsane. Efsaneye göre 40 güreşçi güreş tutuyor bu alanda. Pehlivanlar çok uzun süre yorgunluktan bitap düşerek burada vefat ediyorlar. Diğer arkadaşları onları oraya gömüyorlar ve Rumeli'nin fethine devam ediyorlar. Aylar geçtikten sonra geldiklerinde görüyorlar ki burada 40 pınar doğmuş ve akarsu haline gelmiş. Onların anısına ilk gün burada güreş tutuyorlar. ve bu gelenek, 660 yıldır savaşlar, kıtlık ve yokluğa rağmen devam etti. Geçen yıl yapılamayan güreşler bu yıl yapılacak. Kırkpınar, Türk tarihinde çok önemlidir."

Edirne'de 660. Kırkpınar Yağlı Güreşleri öncesi oteller doldu
Edirne'de 660. Kırkpınar Yağlı Güreşleri öncesi oteller doldu

Türkiye Otelciler Birliği, Edirne, Güreş, Otel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne'de 660. Kırkpınar Yağlı Güreşleri öncesi oteller doldu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

4 aylık hamile Özge Özpirinçci ultrason çekimi sırasında çekilen fotoğrafı paylaştı 17:41 4 aylık hamile Özge Özpirinçci ultrason çekimi sırasında çekilen fotoğrafı paylaştı Binlerce insanı göz göre kısırlaştırdılar! Karanlık tarih su yüzüne çıkıyor 17:26 Binlerce insanı göz göre kısırlaştırdılar! Karanlık tarih su yüzüne çıkıyor Son Dakika: Çiftlik Bank davası sanığı 17:24 Son Dakika: Çiftlik Bank davası sanığı "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın tutuklandı
Mario Balotelli'nin Adana Demirspor'a maliyeti ortaya çıktı: Yıldız futbolcu toplam 2.5 milyon euro kazanacak 17:13 Mario Balotelli'nin Adana Demirspor'a maliyeti ortaya çıktı: Yıldız futbolcu toplam 2.5 milyon euro kazanacak Sabah kahvaltıya oturan kişinin ikiye böldüğü ekmeğin içinden kocaman ip çıktı 17:05 Sabah kahvaltıya oturan kişinin ikiye böldüğü ekmeğin içinden kocaman ip çıktı Son Dakika! 2 gündür işlem yapılamayan Akbank'tan yeni açıklama: Sistemlerimizi kademeli olarak devreye almayı hedefliyoruz 16:33 Son Dakika! 2 gündür işlem yapılamayan Akbank'tan yeni açıklama: Sistemlerimizi kademeli olarak devreye almayı hedefliyoruz
3 yıl önce yaşamını yitiren Prof. Dr. Eyice'nin kızlarından büyük vefasızlık! Paha biçilmez tablo ve eşyaları antikacıya sattılar 15:38 3 yıl önce yaşamını yitiren Prof. Dr. Eyice'nin kızlarından büyük vefasızlık! Paha biçilmez tablo ve eşyaları antikacıya sattılar Best Model Türkiye seçimlerinde yarışmacıların yere oturduğu görüntüler sosyal medyada alay konusu oldu 15:13 Best Model Türkiye seçimlerinde yarışmacıların yere oturduğu görüntüler sosyal medyada alay konusu oldu

Son Dakika Haberleri
17:53 Kahvede otururken bacağından yaralanan adam, uğradığı saldırıyı kahkaha atarak anlattı
17:41 4 aylık hamile Özge Özpirinçci ultrason çekimi sırasında çekilen fotoğrafı paylaştı
17:34 Son Dakika: Mario Balotelli, Adana Demirspor ile 3 yıllık sözleşmeye imza attı
17:25 Yeni eğitim yılı takvimini MEB açıkladı: Okullar 6 Eylül'de açılıyor, ilk ara tatil 15 Kasım'da
17:18 Kazanın ardından büyük mücadele verdiler! Vatandaşın süngerle güneşten koruduğu bisiklet sürücüsü öldü
17:13 Mario Balotelli'nin Adana Demirspor'a maliyeti ortaya çıktı: Yıldız futbolcu toplam 2.5 milyon euro kazanacak
16:59 F.Bahçe için teklifleri kabul etmeyen ancak karşılık göremeyen Gökhan Gönül, yakın çevresine dert yandı
16:44 Son Dakika: Hayvanların korunmasına ilişkin kanun teklifi TBMM komisyonunda kabul edildi
16:32 Son Dakika! 2 gündür işlem yapılamayan Akbank'tan yeni açıklama: Sistemlerimizi kademeli olarak devreye almayı hedefliyoruz
16:28 Galatasaray, ezeli rakiplerine şeffaflık göndermesi yaptı
Kahvede otururken bacağından yaralanan adam, uğradığı saldırıyı kahkaha atarak anlattı Kahvede otururken bacağından yaralanan adam, uğradığı saldırıyı kahkaha atarak anlattı         
17:53
Son Dakika: Mario Balotelli, Adana Demirspor ile 3 yıllık sözleşmeye imza attı Son Dakika: Mario Balotelli, Adana Demirspor ile 3 yıllık sözleşmeye imza attı         
17:34
Yeni eğitim yılı takvimini MEB açıkladı: Okullar 6 Eylül'de açılıyor, ilk ara tatil 15 Kasım'da Yeni eğitim yılı takvimini MEB açıkladı: Okullar 6 Eylül'de açılıyor, ilk ara tatil 15 Kasım'da         
17:26
Kazanın ardından büyük mücadele verdiler! Vatandaşın süngerle güneşten koruduğu bisiklet sürücüsü öldü Kazanın ardından büyük mücadele verdiler! Vatandaşın süngerle güneşten koruduğu bisiklet sürücüsü öldü         
17:19
Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın: Mağdurların zararları mal varlığımdan karşılansın Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın: Mağdurların zararları mal varlığımdan karşılansın         
17:08
F.Bahçe için teklifleri kabul etmeyen ancak karşılık göremeyen Gökhan Gönül, yakın çevresine dert yandı F.Bahçe için teklifleri kabul etmeyen ancak karşılık göremeyen Gökhan Gönül, yakın çevresine dert yandı         
16:59
Damadını oğlunun eşiyle ilişki yaşadığı için öldüren kayınbaba cinayet sebebini böyle açıkladı: Damadını oğlunun eşiyle ilişki yaşadığı için öldüren kayınbaba cinayet sebebini böyle açıkladı: "Diğer gelinlerine de aynısını yapacağım" dedi         
16:29
Adana Demir'den olay yaratan Balotelli paylaşımı: İki deli bir araya gelmemeliydik Adana Demir'den olay yaratan Balotelli paylaşımı: İki deli bir araya gelmemeliydik         
15:27
Tosuncuk, Tosuncuk, "Mağduriyetleri gidereceğim" demişti, ifadesinde mal varlığını da açıkladı         
14:47
Önce yeğeninin kocasıyla sonra kardeşinin kocasıyla ilişkiye girdi! Canlı yayına katılan abla isyan etti Önce yeğeninin kocasıyla sonra kardeşinin kocasıyla ilişkiye girdi! Canlı yayına katılan abla isyan etti         
14:37
Fahriye Evcen'in, leopar desenli tulumuyla paylaştığı fotoğrafları takipçilerini mest etti Fahriye Evcen'in, leopar desenli tulumuyla paylaştığı fotoğrafları takipçilerini mest etti         
14:28
Rachid Ghezzal'dan Galatasaraylı taraftarları heyecanlandıran paylaşım Rachid Ghezzal'dan Galatasaraylı taraftarları heyecanlandıran paylaşım         
14:27
Kılıçdaroğlu'ndan kendisini Kılıçdaroğlu'ndan kendisini "Cumhurbaşkanımız" diyerek karşılayan kadına manidar cevap         
14:12
Neden kendisinden yaşça büyük kişilerle birlikte oluyor? Serenay Sarıkaya merak edilen soruyu yanıtladı Neden kendisinden yaşça büyük kişilerle birlikte oluyor? Serenay Sarıkaya merak edilen soruyu yanıtladı         
13:06
Anonymous'tan Akbank iddialarına yanıt: Biz saldırmadık ama birçok defa hacklendiklerini biliyoruz Anonymous'tan Akbank iddialarına yanıt: Biz saldırmadık ama birçok defa hacklendiklerini biliyoruz         
11:39
Barış Akarsu'nun videosu gündem oldu! Ölümüne neden olan kazadan 6 saat önce çekilmiş Barış Akarsu'nun videosu gündem oldu! Ölümüne neden olan kazadan 6 saat önce çekilmiş         
11:01
Kötü kokudan şüphelenen ev sahibi, kiracısını evde asılı hale buldu! Evi uyuşturucu yuvasına çevirmiş Kötü kokudan şüphelenen ev sahibi, kiracısını evde asılı hale buldu! Evi uyuşturucu yuvasına çevirmiş         
10:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2021 18:06:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Edirne'de 660. Kırkpınar Yağlı Güreşleri öncesi oteller doldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement