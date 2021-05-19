Edirne'de 670 paket kaçak sigara ve çok sayıda tütün ürünü ele geçirildi - Son Dakika

Edirne'de 670 paket kaçak sigara ve çok sayıda tütün ürünü ele geçirildi

Edirne'de 670 paket kaçak sigara, 7 kilogram tütün, 3 bin puro ve çok sayıda kaçak tütün ürünü ele geçirildi.

Edirne'de 670 paket kaçak sigara, 7 kilogram tütün, 3 bin puro ve çok sayıda kaçak tütün ürünü ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli M.K'nın otomobilinde arama yaptı. Aramada, 670 paket kaçak sigara, 7 kilogram tütün, 3 bin puro, 240 elektronik sigara kartuşu 22 bin 500 sigara sarma kağıdı farklı tütün ürünleri ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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