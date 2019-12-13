Edirne'de 680 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Edirne'de 680 düzensiz göçmen yakalandı

6 saat önce

Edirne'de illegal yollardan yurt dışına çıkma hazırlığındaki 680 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de 680 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Edirne'de illegal yollardan yurt dışına çıkma hazırlığındaki 680 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı, 4'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı ve 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri ve polis ekipleri, sınırı geçmek isteyen gruplara yönelik çalışma yaptı.

İpsala ve Meriç ilçeleri ile merkeze bağlı sınır köylerinde yapılan denetimlerde Afganistan, Fas, Bangladeş, Pakistan, Suriye, Irak ve Cezayir uyruklu 680 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Piyade, Edirne, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 06:04 Kaynak: AA
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