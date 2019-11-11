Son Dakika Haberleri: Edirne'de 689 düzensiz göçmen yakalandı
Son Dakika Güncel Edirne'de 689 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de 689 düzensiz göçmen yakalandı

7 saat önce

Edirne'de, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığındaki 689 düzensiz göçmen gözaltına alındı.

Edirne'de 689 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Edirne'de, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığındaki 689 düzensiz göçmen gözaltına alındı.


İl Jandarma Komutanlığı, 4. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri ve polis ekipleri, sınırı geçmek isteyen gruplara yönelik çalışma yaptı.


Uzunköprü, İpsala ve Meriç ilçeleri ile merkeze bağlı sınır köylerde yapılan denetimlerde Eritre, Cezayir, Mısır, Bangladeş, Tunus, Somali, Fas, Irak, Pakistan, Afganistan, Filistin ve Suriye uyruklu 689 düzensiz göçmen yakalandı.


Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Piyade, Edirne, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 05:10 Kaynak: AA
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