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7 düzensiz göçmen donarak ölmüş halde bulundu - Son Dakika

7 düzensiz göçmen donarak ölmüş halde bulundu

03.02.2022 12:57

Edirne'nin İpsala ilçesinde 7 düzensiz göçmen ölü bulundu.

Edirne'nin İpsala ilçesinde 7 düzensiz göçmen ölü bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, "İpsala ilçemizde Yunanlılar tarafından geri itilen ve donarak hayatını kaybeden göçmenlerin bulunduğu bölgede dün ve bugün devam eden arama ve kurtarma faaliyetlerinde cansız bedenine ulaştığımız göçmen sayısı maalesef 19'a ulaşmıştır." ifadeleri kullanıldı.

İpsala ilçesinde 7 cesedin daha bulunmasıyla dünden bu yana donarak ölen düzensiz göçmenlerin sayısı 19'a yükseldi.

Jandarma ekipleri, karadan ve havadan dron ile arama yapıyor, sağlık ekipleri bölgede hazır bekletiliyor.

Paşaköy köyü Mandakoru mevkisinde dün donarak ölen 11 düzensiz göçmenin cansız bedeni bulunmuştu. Hastaneye kaldırılan bir düzensiz göçmen de müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Jandarma, sınır birlikleri, polis ve AFAD ekipleri, bölgede arama tarama faaliyetlerine başlamıştı.

7 düzensiz göçmen donarak ölmüş halde bulundu
7 düzensiz göçmen donarak ölmüş halde bulundu
7 düzensiz göçmen donarak ölmüş halde bulundu
7 düzensiz göçmen donarak ölmüş halde bulundu
7 düzensiz göçmen donarak ölmüş halde bulundu
7 düzensiz göçmen donarak ölmüş halde bulundu
7 düzensiz göçmen donarak ölmüş halde bulundu
7 düzensiz göçmen donarak ölmüş halde bulundu

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Yunanlılar, Jandarma, İpsala, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 7 düzensiz göçmen donarak ölmüş halde bulundu - Son Dakika


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