Son Dakika Haberleri: Edirne'de 7 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı (2)
Son Dakika Güncel Edirne'de 7 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı (2) - Son Dakika

Edirne'de 7 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı (2)

6 saat önce

6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDIEdirne'de, Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan 7 FETÖ şüphelisinden, 6'sı polisteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Edirne'de 7 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı (2), System.String[]

6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Edirne'de, Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan 7 FETÖ şüphelisinden, 6'sı polisteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.  FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Hava Harp Okulu'ndan atılan İbrahim Said M., Kerim Ahmet C., Berat Hüseyin T., Osman Y. ve Furkan U. ile Polis Akademisi'nden atılan Mehmet Fatih K., nöbetçi mahkemece tutuklandı.Şüphelilerden B.Ç.'nin ise polisteki sorgusu sürüyor.


Yunanistan, Edirne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 02:45 Kaynak: DHA
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