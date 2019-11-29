Edirne'de 7 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı (2)

6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Edirne'de, Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan 7 FETÖ şüphelisinden, 6'sı polisteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Hava Harp Okulu'ndan atılan İbrahim Said M., Kerim Ahmet C., Berat Hüseyin T., Osman Y. ve Furkan U. ile Polis Akademisi'nden atılan Mehmet Fatih K., nöbetçi mahkemece tutuklandı.Şüphelilerden B.Ç.'nin ise polisteki sorgusu sürüyor.