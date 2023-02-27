Edirne'de 7. sınıf öğrencisi okulda bıçakla 5 öğrenciyi yaraladı - Son Dakika
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Edirne'de 7. sınıf öğrencisi okulda bıçakla 5 öğrenciyi yaraladı

27.02.2023 12:59
Edirne'de 7. sınıf öğrencisi okulda bıçakla 5 öğrenciyi yaraladı

Edirne'de, bir ortaokulda yaşanan kavgada bir kız öğrenci 5 öğrenciyi bıçakla yaraladı.

Edirne'de, bir ortaokulda yaşanan kavgada bir kız öğrenci 5 öğrenciyi bıçakla yaraladı.

Karaağaç Ortaokulu'nda öğrenciler arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. Kavga sırasında 7. sınıf öğrencisi G.F, bıçakla 5 arkadaşını yaraladı.

İhbar üzerine okula polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan öğrenciler Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi ve Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şüpheli kız öğrenci G.F. polis merkezine götürüldü.

İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, okula gelerek olayla ilgili bilgi aldı.

Kaynak: AA
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