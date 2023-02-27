Edirne 'de, bir ortaokulda yaşanan kavgada bir kız öğrenci 5 öğrenciyi bıçakla yaraladı.

Kaynak: AA

Edirne, kavga, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Edirne'de 7. sınıf öğrencisi okulda bıçakla 5 öğrenciyi yaraladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.