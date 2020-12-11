Edirne'de 703 bin TL'lik cinsel içerikli kaçak hap ve jel ele geçirildi - Son Dakika

Edirne'de 703 bin TL'lik cinsel içerikli kaçak hap ve jel ele geçirildi
11.12.2020 15:45
Edirne'de, jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda bir şahsın evinde ve aracında yapılan aramada, maddi değeri 703 bin TL olduğu değerlendirilen 72 bin 582 adet çeşitli markalarda cinsel içerikli hap ve 18 bin 36 adet jel ele geçirildi.
Edirne'de, jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda bir şahsın evinde ve aracında yapılan aramada, maddi değeri 703 bin TL olduğu değerlendirilen 72 bin 582 adet çeşitli markalarda cinsel içerikli hap ve 18 bin 36 adet jel ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Edirne İl Jandarma Komutanlığınca, Edirne merkez ilçesinde şüpheli bir şahsın cinsel gücü artırıcı hapları pazarladığı bilgisi alındı. Harekete geçen ekipler, adli makamlarca gerekli izinlerin alınmasının ardından 10 Aralık 2020 tarihinde şüpheli şahsın ev, eklentileri ve aracında yapılan aramada maddi değeri 703 bin TL olduğu değerlendirilen 72 bin 582 adet çeşitli markalarda cinsel gücü artırıcı hap ve 18 bin 36 adet cinsel gücü artırıcı jel ele geçirildi. Şüpheli şahıs gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
(Koray Ustabaşı/İHA)
Son Dakika Zihinsel engelli kız çocuğuna markette cinsel istismarda bulunan sapığın görüntüleri ortaya çıktı 'Süt kazanında banyo' skandalında yeni gelişme: Takipsizlik başvurusunda bulunuldu Şeker ve çikolatayla kandırmış! Küçük çocuğu istismar ettiği anları telefonuna kaydeden sapık 31 yıl hapis cezası aldı Bakan Koca'dan "AK Partililer aşı olmaya başladı" iddiasıyla ilgili açıklama: Çin'de eczanede satılıyor, isteyen alır yaptırır Son seçim anketinde Demirtaş sürprizi! Parti kurarsa yüzde 7'nin üzerinde oy alıyor PKK/YPG'nin kontrol noktalarına saldırı planı deşifre oldu, canlı bomba böyle etkisiz hale getirildi Ulus Pazarı'nın kapalı olduğundan haberi olmayan Bulgarlar, elleri boş geri döndüler Avustralya'da uygulanan korona aşısında korkutan sonuç: Deneklerde HIV antikoru tespit edildi