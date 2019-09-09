Son Dakika Haberleri: Edirne'de 753 düzensiz göçmen yakalandı
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Edirne'de 753 düzensiz göçmen yakalandı

50 dakika önce

Edirne'de, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 753 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de 753 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Edirne'de, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 753 düzensiz göçmen yakalandı.


İl Jandarma Komutanlığı, 4. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı ile 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri yaptıkları çalışmalarda, sınırı kaçak geçmeye çalışan gruplar olduğunu tespit etti.


Enez, Lalapaşa, Keşan, İpsala ve Uzunköprü ilçeleri ile merkeze bağlı sınır köylerinde yapılan denetimlerde Mısır, Suriye, Fas, Cezayir, Afganistan, İran, Sri Lanka, Bangladeş, Pakistan, Filistin, Nepal ve Somali uyruklu 753 düzensiz göçmen yakalandı.


Göçmenler, işlemlerin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Piyade, Edirne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 05:54 Kaynak: AA
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