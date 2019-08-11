Edirne'de 77 kaçak göçmen yakalandı

EDİRNE'nin Enez ilçesinde, lastik botlarla yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan 77 kaçak göçmen yakalandı.Enez Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Gülçavuş köyü sahili önleri ve Boztepe Burnu açıklarındaki lastik botlarda, bir grup kaçak olduğunu tespit etti. Lastik botları durduran ekipler, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan Afganistan ve İran uyruklu 19'u çocuk, 24'ü kadın, toplam 77 kaçak göçmeni yakaladı. Kaçaklar, işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.