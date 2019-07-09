Edirne'de 777 düzensiz göçmen yakalandı
1 saat önce
Edirne'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 777 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 03:48 Kaynak: AA
'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 777 düzensiz göçmen yakalandı.
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Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri, yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan bazı gruplar olduğunu tespit etti. Uzunköprü
, Meriç
ve İpsala
ilçeleri ile sınır köylerindeki iki gündeki denetimlerde yakalanan İran
, Mısır
, Gine
, Somali
, Fas
, Libya
, Afganistan
, Pakistan
, Filistin
, Irak
, Cezayir
, Suriye
ve Bangladeş
uyruklu 777 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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