Edirne'de 777 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 777 düzensiz göçmen yakalandı.



İl Jandarma Komutanlığı, 4. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı ile 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri yaptıkları çalışmalarda, sınırı kaçak geçmeye çalışan gruplar olduğunu tespit etti.



İpsala, Uzunköprü ve Enez ilçeleri ile merkeze bağlı sınır köylerinde yapılan denetimlerde Afganistan, İran ve Pakistan uyruklu 777 düzensiz göçmen yakalandı.



Göçmenler, işlemlerin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.



Yakalanan düzensiz göçmenlerden 66'sının ise Yunanistan tarafından zorla Türkiye'ye gönderildiği iddia edildi.



Güvenlik kaynakları, Yunanistan hudut güçlerinin son aylarda yakaladıkları düzensiz göçmenleri Cenevre Sözleşmesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Birleşmiş Milletler İşkenceye Karşı Sözleşmesi'ne aykırı olarak, Meriç Nehri üzerinden Türkiye'ye zorla geri gönderdiklerini belirtti.