Edirne'de 8 bin 400 dekarlık tarım arazisi sulu tarıma kavuşuyor - Son Dakika

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne'de 8 bin 400 dekarlık alanın daha sulu tarıma kavuşacağını bildirdi.

Aksal, yaptığı yazılı açıklamada, Edirne Meriç Subaşı Sulaması İkmali projesinin ihale izninin Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından onaylandığını belirtti.

Proje kapsamında Meriç ilçesine bağlı Subaşı beldesi ve Kadıdondurma köyündeki 8 bin 400 dekarlık tarım arazisinin sulu tarımdan faydalanacağını aktaran Aksal, Edirne'de sulu tarım yapılan alanların her geçen yıl arttığını kaydetti.