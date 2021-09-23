Edirne'de 8 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Edirne'de, bir binanın bodrum katında 8 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Dilaverbey Mahallesi'nde şüpheli M.T'ye ait binada düzensiz göçmen bulunduğu yönünde bilgi aldı.
Binada arama yapan ekipler, bodrum kattaki 8 Suriye uyruklunun yurda yasa dışı yollarla girdiğini belirledi.
İşlemleri tamamlanan Suriyeliler, İl Göç İdaresine gönderildi.
Şüpheli M.T. ekipler tarafından gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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