Edirne'de 8 Köpek ve 1 Kedi Telef Oldu

Edirne
'de yedikleri tavuk etinden zehirlendikleri tahmin edilen 8 köpek ile 1 kedi telef oldu.
İstasyon Mahallesi'ndeki boş arazilerde ölü köpekler ve kedi olduğu ihbarı üzerine belediye ekipleri olay yerine gitti.
Yapılan incelemede, telef olan 8 köpek ve 1 kedi ile karşılaşan ekipler, bölgede çalışma başlattı. Ön incelemede, hayvanların yedikleri tavuk etinden zehirlendikleri belirtildi.
Bunun üzerine Edirne Emniyet Müdürlüğü
ekipleri çalışma başlattı.
Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu
, gazetecilere yaptığı açıklamada, sorumluların ortaya çıkarılması için çalışma başlatıldığını söyledi.
Olayın kendilerini derinden üzdüğünü belirten Tanrıkulu, "İhbar üzerine ekiplerimizle bölgeye gidip gerekli incelemeleri yaptık. O bölgede yaptığımız araştırmalarda ölü hayvanlarla karşılaşıldı. Yaşam belirtisi bulunan hayvanlara bakımevinde hemen müdahale edildi. Ölen hayvanlarda ise inceleme yapıldı.Emniyet ekiplerimize haber verdik. Hemen suç duyurusunda bulunmak için karakola gittik. Bu olayın takipçisi olacağız. Emniyet birimlerimizin olayı en kısa sürede çözeceğine inanıyorum." dedi. Edirne Belediyesi
Hayvan Bakımevi Sorumlu Veterineri İsmail Tatlıgil de ihbar üzerine gittikleri mahallede telef olan 8 köpek ve 1 kedi ile ile kısmen zehirlenen 3 köpeği incelemek üzere bakımevine getirdiklerini ifade etti.
"3 köpek kurtarıldı"
İhbar üzerine olay yerinde detaylı arama yaptıklarını belirten Tatlıgil, "Etrafta telef olmuş 8 köpek ve 1 kedi bulduk. Yaşam belirtisi olan 3 köpeğe de ilk müdahaleyi orada yaptık. Zehirlenme belirtilerini yoğun şekilde gösteren ve neredeyse ölmek üzere olan 3 köpeği kurtardık. Toplamda 8 köpek ve 1 kedi telef oldu." diye konuştu.
"Tavuk kırıntılarında mavi yeşil macun kıvamı maddeye rastladık"
Ön inceleme yaptıklarını anlatan Tatlıgil, şu bilgileri verdi:
"Yaptığımız nekroskopide iç organlarda kanamalar göze çarptı ve karın boşluğunda bol miktarda sıvı vardı. Daha sonra mide içini kontrol ettik. Mide içinde, inceleme sırasında yolda bulduğumuz, üzerinde zehir olduğunu tahmin ettiğimiz kanatlı parçalar vardı. Oradaki tavuk kırıntılarında mavi yeşil macun kıvamı maddeye rastladık. Yaptığımız ön incelemeler, tavuk kırıntıları üzerine sürülmüş fare zehrinin, hayvanların telef olmasına yol açtığını gösteriyor."
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.