Edirne'de 875 kilogram kum midyesi ile yakalanan zanlılara 449 bin lira ceza - Son Dakika

Edirne'nin Enez ilçesinde toplanması ve satışı yasak olan 875 kilogram kum midyesi ele geçirildi, 3 şüpheliye 449 bin lira ceza verildi.

Enez Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekiplerinin kaçakçılara yönelik denetimleri sürüyor.

Ekiplerin düzenlediği operasyonda 875 kilogram canlı midye ele geçirildi.

Yakalanan 3 şüpheliye 449 bin lira idari para cezası uygulandı.

Canlı midyeler, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince denize bırakıldı.