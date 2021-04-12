Edirne'nin Enez ilçesinde toplanması ve satışı yasak olan 875 kilogram kum midyesi ele geçirildi, 3 şüpheliye 449 bin lira ceza verildi.
Enez Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekiplerinin kaçakçılara yönelik denetimleri sürüyor.
Ekiplerin düzenlediği operasyonda 875 kilogram canlı midye ele geçirildi.
Yakalanan 3 şüpheliye 449 bin lira idari para cezası uygulandı.
Canlı midyeler, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince denize bırakıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Edirne'de 875 kilogram kum midyesi ile yakalanan zanlılara 449 bin lira ceza - Son Dakika