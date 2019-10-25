Son Dakika Haberleri: Edirne'de 893 düzensiz göçmen yakalandı
Son Dakika Güncel Edirne'de 893 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de 893 düzensiz göçmen yakalandı

32 dakika önce

Edirne'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığındaki 893 yabancı uyruklu gözetim altına alındı.

Edirne'de 893 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Edirne'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığındaki 893 yabancı uyruklu gözetim altına alındı.


İl Jandarma Komutanlığı, 4. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri ve polis ekipleri, sınırı geçmek isteyen gruplara yönelik çalışma yaptı.


Keşan, Meriç, İpsala ve Uzunköprü ilçeleri ile merkeze bağlı sınır köyler ve tren garında yapılan denetimlerde Fas, Filistin, Suriye, Mısır, Pakistan, Irak, Somali, Nepal, Tunus, Bangladeş, İran ve Afganistan uyruklu 893 düzensiz göçmen yakalandı.


Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Piyade, Edirne, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 05:30 Kaynak: AA
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