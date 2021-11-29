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"AB Türkiye Gençlik İklim Forumu" düzenlendi - Son Dakika

"AB Türkiye Gençlik İklim Forumu" düzenlendi

29.11.2021 13:43

Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Türkyılmaz, tek kullanımlık her ürünün doğa ve çevreye zarar verdiğini söyledi.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Türkyılmaz, tek kullanımlık her ürünün doğa ve çevreye zarar verdiğini söyledi.

AB İklim Diplomasisi Haftası kapsamında, AB Türkiye Delegasyonu desteğiyle Trakya Üniversitesi işbirliğinde Edirne AB Bilgi Merkezi tarafından "AB Türkiye Gençlik İklim Forumu" düzenlendi.

Prof. Türkyılmaz, TÜ Devlet Konservatuarı Sanat Eğitim ve Gösteri Merkezi'nde gerçekleşen etkinlikte mikroplastiklerin ekosisteme önemli zararları olduğunu dile getirdi.

Mikroplastiklerin 5 milimetre boyutundan küçük plastikler olduğunu denizlerde ve nehirlerde yoğun şekilde bulunduğunu belirten Türkyılmaz, tek kullanımlık her ürünün çevre kirliliğine neden olduğunu vurguladı.

"Kuraklık artıyor"

Doğa ve çevrenin korunması gerektiğini aktaran Türkyılmaz, şunları kaydetti:

"Mikroplastik sorunu pek konuşulmuyor ancak çok önemli, tek kullanımlık her şey dünyayı öldürüyor. Eskiden mendil kullanılıyordu, şimdi tek kullanımlık kağıt mendil kullanılıyor. Kağıt mendil için ağaçları kesiyoruz, ormanlar yok olunca çölleşiyoruz. Dünyanın çölleştiği bir gerçek. Mikroplastikler çok küçük gibi görünüyor ama zararları büyük. Dünyadaki tüm mikroplastiklerin hepsini toplasak bir kıta oluşturuyor. O kadar büyük bir sorun."

Türkyılmaz, iklim değişikliğine bağlı olarak kuraklığın arttığını ve dünyanın giderek çölleştiğini ifade etti.

Bilim insanlarının 2025 yılında 2 milyar kişinin susuzluk sıkıntısıyla karşı karşıya kalacağını öngördüğüne dikkat çeken Türkyılmaz, şöyle devam etti:

"2050 yılında ise 7 milyar insanın susuz kalacağını bilim insanları öngörüyor. 2100 yılında ise insanoğlunun yaşayabileceği bir ortam olmayacağı öngörüsünde bulunuluyor. Bunun tamamı çevreyle ilgili, çünkü iklim değişiyor.

Her yapılan yanlış şey doğayı ve çevreyi bozuyor. Doğanın dengesi bozulunca iklim değişiyor. Sıcaklık artışı yaşanmaya devam ediyor. İklim değiştikçe, sıcaklık arttıkça türler yok oluyor. Her türün var olmasında bir sebep var ve dünyaya faydası var. Her bir canlının dünya için çok önemi var ve biz giderek bu türleri kaybediyoruz. İnsanın yaşaması için çevreyi korumamız lazım."

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep Zıpkınkurt ise iklim krizinin büyük bir sorun olduğunu ve gerekli önlemlerin bir an önce alınması gerektiğini belirtti.

Programda, iklim, eğitim, iletişim ve adalet temalarında grup çalışmaları ve atölyeler düzenlendi.

AB Türkiye Gençlik İklim Forumu düzenlendi
AB Türkiye Gençlik İklim Forumu düzenlendi
AB Türkiye Gençlik İklim Forumu düzenlendi
AB Türkiye Gençlik İklim Forumu düzenlendi
AB Türkiye Gençlik İklim Forumu düzenlendi
AB Türkiye Gençlik İklim Forumu düzenlendi
AB Türkiye Gençlik İklim Forumu düzenlendi
AB Türkiye Gençlik İklim Forumu düzenlendi

Trakya Üniversitesi, Türkiye, Rektör, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'AB Türkiye Gençlik İklim Forumu' düzenlendi - Son Dakika


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