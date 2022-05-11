Edirne'de "Acı Biber Yeme Yarışması"nı kazanana ağırlığınca ayçiçeği yağı verilecek - Son Dakika

Edirne'de "10. Uluslararası Edirne Bando ve Ciğer Festivali" kapsamında hafta sonu düzenlenecek "Acı Biber Yeme Yarışması"nı kazanan yarışmacıya ağırlığınca ayçiçeği yağı hediye edilecek.

Edirne Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, cuma günü başlayacak ve üç gün sürecek festival, her yıl olduğu gibi bu yol da renkli görüntülere sahne olacak.

Festival kapsamında 15 Mayıs Pazar günü "Acı Biber Yeme Yarışması" düzenlenecek.

Yarışmada tava ciğerin olmazsa olmazı Karaağaç acı biberini en çok yiyen kişi ağırlığınca ayçiçeği yağının sahibi olacak.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Belediye Başkanı Recep Gürkan, her yıl yarışma birincisinin altınla ödüllendirildiğini, ancak bu yıl aile bütçesine katkı amacıyla ödülü ayçiçek yağı olarak belirlediklerini belirtti.

2022 Edirne Yılı'nda "Edirne'ye gel, ciğerimi ye" temasıyla düzenlenecek festivalin renkli görüntülere sahne olacağını aktaran Gürkan, "Malum ayçiçeği yağı fiyatları çok arttı. Biz de bu senenin en çok acı biber yiyen yarışmacısını kendi ağırlığınca ayçiçek yağı ile ödüllendireceğiz. Amacımız şu anda çok pahalı olan ayçiçek yağı ile yarışma birincisinin ailesine katkı yapmak. Çekişmeli bir yarışma olacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.