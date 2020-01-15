Edirne'de acile başvuranların yarısı grip şikayetiyle geliyor - Son Dakika

Edirne'de hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesi nedeniyle grip vakalarında artış yaşanmaya başladı.

Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi Başhekimi Mustafa Talha Sütcü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, genel itibarla kasım ve şubat ayları arasındaki dönemde grip vakalarında artış gözlendiğini söyledi.

Devlet hastanesine son bir hafta içerisinde çeşitli şikayetlerle ayaktan ve acil servise 40 bine yakın hastanın başvurduğunu belirten Sütcü, "Bir haftada acil servise başvuran 10 bin hastadan 5 bini grip ve grip benzeri ön tanıyla değerlendirildi." dedi.

-"Önce aile hekimine gidilmeli"

Sütcü, acil servise grip nedeniyle başvuru oranlarının arttığını, hastaların acil servislere gelmeden önce aile hekimlerine başvurması gerektiğini ifade etti.

Aile hekimliğinden çözülemeyen ve ileri tetkik gerektiren vakaların, acil servise yönlendirildiğini belirten Sütcü, "Özellikle polikliniklerin kapalı olduğu hafta sonlarında acil servislerde ciddi yoğunluklar oluyor. 24 saatte bin 400 - bin 500 hasta sayılarına ulaşıyoruz. Bu yüzden grip vakalarında öncelikle aile hekimlerine gitmeyi öneriyoruz." diye konuştu.

Gribin bulaştırıcılığını en aza indirmek için el yıkamanın ve yakın temastan kaçınmanın önemli olduğunu vurgulayan Sütcü, kapalı yerlerde çok fazla durulmaması gerektiğini ifade etti.

Sütcü, vatandaşların, Sağlık Bakanlığının www.grip.gov.tr adresinden griple ilgili merak ettikleri tüm soruların yanıtlarını bulabileceklerini belirtti.

-"Kar yağmadı grip arttı"

Vatandaşlardan Saim Atlı da çevresindeki birçok kişinin grip olduğunu söyledi.

Gribin artmasını kar yağışının olmadığına bağlayan Atlı, "Bu yıl kar yağmadığı için mikroplar ölmedi. Ondan dolayı grip salgını var. Soğuktan korunarak, terli terli dışarıya çıkmayarak, bol bol C vitamini almaya çalışarak, antibiyotik etkisi gösteren soğan ve sarımsak bol bol tüketerek önlem alıyorum. Kelle paça çorbasını da soğuk havalarda tavsiye ederim." diye konuştu.

Hakan Balıkçı da çevresindeki birçok kişinin grip olduğunu ifade etti.

Edirne'ye kar yağmadığını salgının bu nedenle yayıldığını anlatan Balıkçı, "Edirne'nin kaderi bu kuru soğuğu meşhur. Kızım okula gittiği için arkadaşlarından gribi kapabiliyor bize de ondan bulaşabiliyor." dedi.