Edirne'de aday sürücü 195 promil alkolle kaza yaptı - Son Dakika
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Edirne'de aday sürücü 195 promil alkolle kaza yaptı

6 saat önce

Edirne'de aday sürücü 195 promil alkolle kaza yaptıEDİRNE'de 195 promil alkol aldığı belirlenen bir aday sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek, bir iş yeri ve apartmanın girişine çarparak durabildi.

Edirne'de aday sürücü 195 promil alkolle kaza yaptı, System.String[]

Edirne'de aday sürücü 195 promil alkolle kaza yaptı

EDİRNE'de 195 promil alkol aldığı belirlenen bir aday sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek, bir iş yeri ve apartmanın girişine çarparak durabildi.

Olay Edirne merkez Barutluk Mahallesi Kıyık Caddesi üzerinde meydana geldi. Alkol alan dört arkadaş 22 AK 219 plakalı araçla gezmek istedi. Gece saatlerinde Kıyık Caddesi üzerinde seyreden aracın sürücüsü B.Ş., direksiyon hakimiyetini kaybederek ilk önce orta refüje, daha sonraysa bir işyeri ve apartmanın duvarına çarparak durabildi. Olay sonrası vatandaşlar Polis ve 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Aracın sürücüsü ve beraberindeki 3 arkadaşı olayı ufak sıyrıklarla atlattı. Polisin alkol muayanesi yaptığı sürücü B.Ş.'nin 195 promil alkollü ve aday sürücü olduğu tespit edildi.

Olay sonrası polis ifadesi alınmak üzere B.Ş.'i karakola götürdü. Hasar gören araç ise çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Edirne, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 04:06 Kaynak: DHA
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