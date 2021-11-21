Edirne'de adaylar ALES-3 sınavına girdi - Son Dakika

Edirne'de, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021-ALES/3) başladı.

Trakya Üniversitesi Balkan Yerleşkesi'ne gelen adaylar yanlarında getirdikleri giriş belgesi ve nüfus cüzdanlarını göstererek sınava girdi.

Adaylar sınav salonlarında girmeden önce üst aramasından geçti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında adaylar, sınav salonlarına alınmadan ellerinin dezenfekte edilmesi sağlanarak, maske ve dezenfekte mendil verildi.

81 ilde saat 10.15'te başlayan sınavda adaylara sayısal ve sözel bölümden oluşan testleri yanıtlamaları için 150 dakika süre verildi.

Adaylar içeride soruları cevaplarken, velilerde dışarıda çocuklarının sınavdan çıkmasını bekledi.