Edirne'de adli yıl düzenlenen törenle açıldı - Son Dakika

Edirne'de, adli yıl açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

Atatürk Anıtı'nda düzenlenen tören, anıta çelenk sunumuyla başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende, Edirne Barosu Başkanı Alper Pınar bir konuşma yaptı.

Kovid-19 salgınının avukatlık mesleğini olumsuz etkilediğini ifade eden Pınar, salgın nedeniyle yaşanan zorlukların önüne geçmek için çözüm üretilmesi gerektiğini vurguladı.

Adaletin, her zaman olmazsa olmazları olduğunu ifade eden Pınar, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bu doğrultuda geliştirdiğimiz hukuk nosyonundan vazgeçmememiz gerektiğine olan inancım geçmişte olduğu gibi bugün de tamdır. Bizi adalet çizgisinden, hukuktan, hak arama özgürlüğünün yasal çizgilerinden ayırmak ve hukuk dışı yollarla hukuk yaratmak isteyenler tarihte olduğu gibi gelecekte de var olacaktır. Ancak bizler bu anlayış ve düşünceye karşı daima mücadele edeceğiz. Beyninde, ruhunda, adalet ve hukuk olgusunu içselleştiren ve bu olgudan taviz vermeyen, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin her köşesinde yaşayan avukatlar, bu mücadelenin neferleri ve savunucularıdır. İmkanlarımız ve geldiğimiz yerler farklı da olsa birleştiğimiz ortak paydalar, devlet, vatan, bayrak, insan ve adalet olmalıdır. Bu paydalarda birleşmemek olası değildir ve bu paydaların harcı, temeli ve de hamuru adalettir."