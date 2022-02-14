Edirne'de AFAD "Yerel Düzey Masabaşı Tatbikatı" gerçekleştirildi - Son Dakika

Edirne İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğünde "Yerel Düzey Masabaşı Tatbikatı" gerçekleştirildi.

Müdürlükten yapılan açıklamada, 2022 yılının Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca "Tatbikat Yılı" ilan edildiği belirtildi.

Bu kapsamda Edirne AFAD İl Müdürlüğü Toplantı Salonunda ilgili çalışma gruplarının katılımı ile "Yerel Düzey Masabaşı Tatbikatı icra edildi.

Belirlenen senaryo çerçevesinde sorumlu kurumlar işlemlerini Afet Yönetimi ve Karar Destek Sistemi (AYDES) üzerinden gerçekleştirdi.

Çalışma gruplarının senaryo gereği işlemlerini tamamlamasının ardından tatbikat sona erdi.