Edirne Göç İdaresi Müdürlüğünden sosyal medyadaki kavga fotoğrafıyla ilgili açıklama - Son Dakika
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Edirne Göç İdaresi Müdürlüğünden sosyal medyadaki kavga fotoğrafıyla ilgili açıklama

03.09.2022 20:06
Edirne Göç İdaresi Müdürlüğünden sosyal medyadaki kavga fotoğrafıyla ilgili açıklama

Edirne'de Afgan ve Suriyeli gruplar arasında kavga çıktığı iddiasına ilişkin sosyal medya paylaşımlarının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Edirne'de Afgan ve Suriyeli gruplar arasında kavga çıktığı iddiasına ilişkin sosyal medya paylaşımlarının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Edirne Göç İdaresi Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında "Edirne'de Afgan ve Suriyeli gruplar arasında kavga çıktığı ve olayı yoldan geçen Bulgar turistlerin ayırdığı" şeklinde paylaşımlar yapıldığı belirtildi.

Kentte böyle bir olayın gerçekleşmediği aktarılan açıklamada, "İlgili paylaşımda yer alan fotoğraf başka bir ilimizde 15 Mayıs 2012 tarihinde gerçekleşen ve yabancılarla ilgili olmayan bir olaydan alınan görüntüdür. Kolluk birimlerimiz tarafından takip ve denetimler devam etmektedir." ifadesine yer verildi.

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Kaynak: AA

Edirne, kavga, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne Göç İdaresi Müdürlüğünden sosyal medyadaki kavga fotoğrafıyla ilgili açıklama - Son Dakika

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SON DAKİKA: Edirne Göç İdaresi Müdürlüğünden sosyal medyadaki kavga fotoğrafıyla ilgili açıklama - Son Dakika
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