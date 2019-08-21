Son Dakika Haberleri: Edirne'de ağaçların kesildiği alana, foto kapan yerleştirilecek
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Edirne'de ağaçların kesildiği alana, foto kapan yerleştirilecek

53 dakika önce

EDİRNE'de 1'inci derece sit alanında, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce 50'den fazla ağaç kesildi.

Edirne'de ağaçların kesildiği alana, foto kapan yerleştirilecek, System.String[]
EDİRNE'de 1'inci derece sit alanında, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce 50'den fazla ağaç kesildi. İl Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri bölgede inceleme başlatırken, köy halkı ağaçları kesenlerin bulunmasını istiyor.
Merkeze bağlı Yolüstü köyünün Tunca Nehri kenarında bulunan ve 1'inci derece sit alanı ilan edilen 'Eğribük' bölgesindeki ormanlık alanda yaklaşık 30 yaşında olan 50'den fazla ağaç kesildi. Ağaçların kesildiğini fark eden köylülerin ihbarı üzerine Edirne Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri bölgede inceleme başlattı. Ağaçların kesildiği alanın tapulu olduğunu tespit eden ekipler önce arazi sahibine bilgi verip, ağaçları kesenleri bulmak için çalışma başlattı.
Köylerindeki ağaçların kesilerek ormanlık alanların yok edildiğini ifade eden Sedat Gün, "Ormana gelip, ağaçlarımızı kesip kaçıyorlar. Gece gelip kesiyorlar, bulamıyoruz. Ağaçları kesenleri yakaladığımız da oluyor. Yakaladığımızda, 'Evet kesiyorum, ne yapayım kışlık ihtiyacım' diyorlar. Bu alanın daha çok denetlenmesini istiyoruz" diye konuştu.
Tapulu arazisinde bulunan ağaçların daha önceki günlerde kesildiğini söyleyen Ömer Güler ise, "Ağaçların kesildiği arazinin yanında benim de ağaçlarım var. Daha önce benim ağaçlarımı da kestiler. Bu ağaçların korunması gerekir. Ormana giren ağaçlarımızı kesip gidiyor. Önlem alınmasını istiyoruz" dedi.
'ORMANIMIZI KESTİLER, YAĞIŞLAR AZALDI'
Bundan 40 yıl önce köylerinde ormanlık alanın çok geniş olduğunu, ancak ağaçların kesilmesiyle yağışların azaldığını söyleyen Salih Bolu, "Ağaçların kesilmesi çok yanlış bir durum. Bundan 40 yıl önce köyümüz tamamen ormanlık alandı. Köylüler kese kese ormanlık alanı bitirdiler. Ormanımızı kestiler, yağışlar azaldı. Köyümüzde doğanın dengesi bozuldu. Ağaçların kesilmesine karşıyız " şeklinde konuştu.
İl Orman İşletme Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise, ağaçların kesildiği alana foto kapan sistemi koyarak denetimin arttırılacağı bildirildi.


Orman İşletme Müdürlüğü, Tunca Nehri, Yolüstü, Edirne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 02:53 Kaynak: DHA
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