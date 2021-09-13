Edirne'de Ahilik Haftası kutlamaları başladı - Son Dakika

Edirne'de, Ahilik Haftası kutlamaları kortej yürüyüşüyle başladı.

Edirne Ticaret Müdürlüğü, Edirne Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği (EDESOB) ve esnafların oluşturduğu kortej 25 Kasım Stadı'nın önünden Atatürk Anıtı'na kadar yürüdü.

İl Ticaret Müdürü Mahmut Altun, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ahiliğin Türk kültüründe önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Ahilik kültürü, örf, adet ve geleneğinin yaşatılması için çalışmalar yaptıklarını dile getiren Altun, "Dünün ahileri bugün ki esnafları. Dünün ahi babası bugün ki esnaf birliği başkanı. Köklü bir kurum, kendine göre ilkeleri var. En temel nokta dürüst olmak." dedi.

Yılın Ahisi Adnan Varsavaş ise 47 yıldır torna ustası olarak çalıştığını belirtti.

Yılın Ahisi seçilmekten dolayı mutlu olduğunu aktaran Varsavaş, "Bu süreçte kalfalar ve çıraklar yetiştirdim. Ustalık yapmaya devam ediyorum. Bundan sonra da işimi severek yapmaya devam edeceğim." diye konuştu.

EDESOB Başkan Vekili Hakan Fındıklı da Ahilik Haftası kutlamalarının hafta boyunca süreceğini ve çeşitli etkinlikler düzenleneceğini kaydetti.