Son dakika haber | Edirne'de aile katliamı: 4 kişi öldürülmüş halde bulundu - Son Dakika
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Son dakika haber | Edirne'de aile katliamı: 4 kişi öldürülmüş halde bulundu

29.03.2022 11:43

Edinilen son dakika gelişmesine göre Edirne'de aile katliamı: 4 kişi öldürülmüş halde bulundu Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde aynı aileden 4 kişi silahla vurulmuş halde ölü olarak bulundu.

Edirne'de aile katliamı: 4 kişi öldürülmüş halde bulundu

EDİRNE - Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde aynı aileden 4 kişi silahla vurulmuş halde ölü olarak bulundu.

İddialara göre, Uzunköprü'nün Elmalı Köyünde yaşayan bir aileden haber alamayan yakınları eve gittiğinde vahşetle karşılaştı. Anne, baba, çocuk ve dedenin silahla vurulmuş olduğunu gören komşular durumu jandarma ve ambulans ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 4 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Cumhuriyet savcısının ve olay yeri inceleme ekiplerinin olay yerinde incelemeleri devam ediyor.

Son dakika haber | Edirne'de aile katliamı: 4 kişi öldürülmüş halde bulundu
Son dakika haber | Edirne'de aile katliamı: 4 kişi öldürülmüş halde bulundu
Son dakika haber | Edirne'de aile katliamı: 4 kişi öldürülmüş halde bulundu
Son dakika haber | Edirne'de aile katliamı: 4 kişi öldürülmüş halde bulundu
Son dakika haber | Edirne'de aile katliamı: 4 kişi öldürülmüş halde bulundu
Son dakika haber | Edirne'de aile katliamı: 4 kişi öldürülmüş halde bulundu
Son dakika haber | Edirne'de aile katliamı: 4 kişi öldürülmüş halde bulundu

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Edirne'de aile katliamı: 4 kişi öldürülmüş halde bulundu - Son Dakika


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