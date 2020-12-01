Edirne'de ailelere kömür yardımı yapıldı - Son Dakika

Umudum Olur Musun Derneği'nin Başkanı Erdoğan Uludağ, Edirne'de 8 ilçedeki ihtiyaç sahibi 517 aileye kömür yardımı yaptı. Dernek çalışanları tarafından 32 mahalleye ulaştırılan yardımlar, koronavirüs tedbirleri kapsamında ihtiyaç sahibi ailelerin adreslerine teslim edildi.

Koronavirüs salgınının birçok aileyi olumsuz etkilediğini söyleyen Erdoğan Uludağ, "Salgın sebebiyle iş yaşantıları olumsuz etkilenen ailelerin çağrılarına kulak verdik. Koronavirüs tedbirleri kapsamında ihtiyaç sahiplerinin adreslerine yakacaklarını teslim ettik" dedi.

"YAKACAK YARDIMLARIMIZI ARTIRDIK"

Derneklerine ulaşan tüm çağrılara cevap vermeye çaba gösterdiklerini ifade eden Uludağ, "Pandemi süresince birçok haneye nakdi yardım, gıda yardımı yaptık. Hava şartlarının kötüleşmesi sebebiyle yakacak yardımlarımızı artırdık" diye konuştu.