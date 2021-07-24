Edirne'de ailesiyle aşı olan engelli genç sevinç yaşadı - Son Dakika

Edirne'de ailesiyle hastaneye gelen engelli genç, ikinci doz aşısını yaptırdı.

Bedensel engelli Tugay Akıncı'yı annesi ve babası aşı yaptırmak için tekerlekli sandalyesiyle Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine getirdi.

Akıncı, aşı uygulama merkezindeki sağlık çalışanlarına ve vatandaşlara el sallayıp selam verdi.

Merkezdeki hemşirenin aşıyı hazırladığı sırada "korkuyor musun" diye sorduğu Akıncı eliyle ve mimikleriyle "hayır" cevabını verdi.

Akıncı'nın aşı olmasının ardından annesi ve babası da aşı yaptırdı.

Engelli gencin aşı uygulama merkezindeki hareketleri sempati oluşturdu.

Tugay Akıncı'nın babası Aydın Akıncı, AA muhabirine, oğlunun sağlık çalışanlarını görünce mutluluk yaşadığını söyledi.

Ailece 2. doz aşılarını olduklarını belirten Akıncı, "Kendisinin, ailesinin ve toplumun sağlığını düşünen herkes aşı olmalıdır. Salgın devam ediyor ve korunmanın en etkili yollarından biri aşıdır. Tüm sağlık çalışanlarımıza çabalarından dolayı teşekkür ederiz." diye konuştu.

Engelli genç hastaneden ayrılırken de sağlık çalışanlarına el salladı.