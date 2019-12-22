Edirne'de AK Parti delege seçimi tamamlandı - Son Dakika

AK Parti Edirne İl Başkanlığı, delege seçimlerini tamamladı.

AK Parti İl binasında yapılan seçimlerde 24 mahallede, 400 delege oyunu kullandı.

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, merkez olarak toplam 24 mahalledeki 18 bin üyeye gerek mesaj gerekse sosyal medya üzerinden delege seçimine oy kullanması için bilgilendirme yaptıklarını belirtti.

Delege seçimlerini güzel bir şekilde tamamladıklarını ifade eden İba, "Mahalle delege seçimlerimizde katılım gayet güzel. Şubat ayında ilçe kongrelerimiz başlıyor. Haziran-Temmuz ayına kadar ilçe kongrelerimizi bitirmeyi hedefliyoruz. Daha sonrasında ise il kongremizi gerçekleştireceğiz" dedi.

İba, yapılan seçimlerin Edirne'ye hayırlı olması temennisinde bulundu.