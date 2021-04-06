Edirne'de AK Parti'den "Evcil Hayvan Mezarlığı" önergesi - Son Dakika

AK Parti Edirne İl Başkanlığı, Edirne Belediye Meclisi'nde "Evcil Hayvan Mezarlığı" oluşturulması önergesi sundu.

AK Parti Edirne İl Başkanlığından yapılan açıklamada, Edirne Belediye Meclisinin nisan ayı olağan toplantısında AK Parti grubunun "Evcil Hayvan Mezarlığı"nın oluşturulması önergesinin meclise sunduğu belirtildi.

Konunun Edirne Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğ'ne havale edilmesinin oy birliği ile kabul edildiği aktarılan açıklamada, "AK Parti'nin önergesi ile Edirne'de belirlenecek uygun bir noktaya Evcil Hayvan Mezarlığı yapılacak. Mezarlık ile can dostlarının kaybıyla üzülen vatandaşların acısını bir nebze de olsa hafifletilmesi amaçlanıyor. Evcil Hayvan Mezarlığı yapımı konusunda hazırladıkları önergeyi AK Parti Grubu adına Mehmet Çapoğlu sundu." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Edirne Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Çapoğlu, belirlenecek bir alanda gerekli sağlık ve hijyen tedbirleri alınarak gömme işleminin yapılabileceğini belirterek, "Hayvanlardan bulaşan zoonoz hastalıkların önüne geçmek için bu uygulamanın başlatılması gerekmektedir. Hayvanların ölümlerinden sonra çöp istasyonlarına ya da farklı noktalara atılıp oradaki mevcut hastalıkların, virüslerin, bakterilerin önüne geçmek için ölen hayvanlar özel olarak ayrılacak bir yerde toplanmalıdır." ifadelerini kullandı.